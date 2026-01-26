El Ayuntamiento de Alicante redistribuye las zonas de atención primaria de servicios sociales y pasa de cinco a siete

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Bienestar Social, va a llevar a la junta de gobierno la aprobación de una nueva redistribución de las zonas de atención primaria de los servicios sociales municipales, por la que se pasará de una configuración actual de cinco a siete zonas.

La iniciativa propone dos nuevas áreas, una en las playas y otra en la Zona Norte, para "garantizar una atención más cercana, equilibrada y eficaz, así como reforzar la intervención comunitaria y preventiva social en la ciudad", según ha destacado el ejecutivo municipal en un comunicado.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha explicado que "la nueva organización se lleva a cabo para responder a la necesidad de equilibrar la población atendida por cada uno" de los equipos sociales en la ciudad "para reducir las desigualdades territoriales y reforzar así la atención de proximidad de los ciudadanos con más necesidades".

Con esta distribución, el Ayuntamiento asegura que "mejora la accesibilidad física a los servicios sociales", con "una coordinación comunitaria para adecuar la intervención a las características específicas de cada territorio en las zonas de alta vulnerabilidad, expansión, áreas periurbanas y costeras".

La actual propuesta de redistribución, según León, "corresponde a un modelo territorial y comunitario, centrado en las personas y los barrios". En concreto, se establecen siete zonas de atención primaria en Alicante, que son Alicante Centro, Oeste, Sur, Noroeste, Noreste, Playas y Este, con equipos "equilibrados" al número de personas atendidas para "ajustar tanto la carga asistencial como favorecer sus intervenciones".

"Esta redistribución reduce las desigualdades poblacionales y sitúa la mayoría de las zonas en un rango aproximado de 50.000 a 60.000 habitantes, permitiendo una mejor correspondencia entre población y personas atendida", señalan desde el gobierno local.

DOS NUEVAS ÁREAS: NORESTE Y PLAYAS

Según el Ayuntamiento, la nueva zona Noreste va a comprender los barrios de Juan XXIII, Virgen del Carmen, Colonia Requena, Cuatrocientas y Nou Alacant. Su creación responde a "la necesidad de concentrar esfuerzos y recursos en los barrios con alta vulnerabilidad social, elevada tasa de atención y fuerte identidad comunitaria".

Asimismo, la nueva región de atención de Playas regirá sobre los barrios de Albufera, Playa San Juan, Cabo Huertas, Vistahermosa y Orgegia Santa Faz. Esta parte, según se explica en el acuerdo, "aunque se trata de una zona con alta calidad de vida media, presenta por un lado una gran extensión territorial y distancia del centro urbano y una baja presencia histórica de servicios municipales", "así como una alta población mayor y dependiente, con necesidad de atención cercana, presencia de menores en riesgo y conflictos juveniles emergentes y la necesidad de enfoque comunitario en la zona".

La edil de Bienestar Social ha resaltado que "la creación de una zona específica permite llevar los servicios sociales al territorio, reforzando la prevención y creando una red comunitaria que logra avanzar hacia un modelo de proximidad real y de corresponsabilidad vecinal".