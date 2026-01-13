El Ayuntamiento de Alicante retoma las obras para acabar el parque de La Torreta - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en junta de gobierno local el plan de seguridad y salud de las obras para la conclusión del parque Isla de Corfú, situado en el barrio de La Torreta (PAU 2), el último trámite para poder retomar los trabajos por la empresa adjudicataria, Imesapi SA, con una inversión de 3.369.956 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto contempla la conclusión de este espacio verde de más de 20.000 metros cuadrados entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Este parque contará con un escenario con gradas; tres zonas de juegos infantiles que incluyen una tirolina de 28 metros y juegos adaptados; nueve grandes toboganes para salvar los desniveles de forma lúdica; zona deportiva que incluye área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y muro de escalada; zonas verdes con setos y arbolado, y áreas de descanso y de sombra.

Además, está diseñado como una "gran zona verde" con distintas alturas y zonas de juego, deporte y estancia, con áreas con mobiliario urbano para el descanso y disfrute ciudadano señaladas a lo largo de todo el parque, así como espacios de sombra.

También contempla tres áreas de juegos infantiles inclusivas, con pasarelas para personas con movilidad reducida, paneles táctiles y sonoros y columpios adaptados, además de los toboganes que conectan el mirador superior con el foso de grava redondeada en el que se encuentra la tirolina, con el fin de ofrecer una experiencia lúdica en el recorrido del parque y proporcionar una transición "divertida" entre los distintos niveles del terreno.

De acuerdo con el Ayuntamiento, se colocarán cuerdas de escalada paralelas a los taludes en los laterales de los toboganes para permitir que los usuarios asciendan por las pendientes al trepar por estas.

Esta solución ofrece "una alternativa lúdica y dinámica" en el recorrido del parque y fomenta la actividad física y el juego interactivo para "enriquecer" la experiencia de los visitantes y promover, así, la participación de personas de todas las edades y capacidades.

Otra parte del parque, con equipamientos deportivos, estará destinada a personas de mayor edad. Estos se situarán en torno a las entradas suroeste, conectados con las zonas de juego, para facilitar el tránsito y la interacción entre usuarios de diferentes generaciones.

ARBOLADO

Para la plantación de árboles y setos en el parque se ha planificado una distribución que busca destacar la diversidad de los espacios y organizar las especies en función del color, la época de floración y la compatibilidad entre ellas.

La intención, según el consistorio, es que el jardín ofrezca un recorrido visual cambiante donde cada área esté caracterizada por un color predominante en su floración, para crear así un entorno "dinámico y estéticamente rico" a lo largo del año.