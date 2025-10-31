El Ayuntamiento de Alicante traslada a los centros de mayores la puesta en marcha de la nueva jefatura de servicio - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante asegura que ha puesto en marcha la nueva jefatura de servicio de la Concejalía de Mayores" y que la edil del área, Begoña León, la ha presentado este viernes a los presidentes de los 19 centros municipales de mayores.

En un comunicado, el ejecutivo local ha recordado que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, "se comprometió el pasado 20 de octubre a crear esta nueva jefatura de servicio, que ya se encuentra en funcionamiento y que contará con personal administrativo y jurídico".

Por su parte, León ha indicado que "la nueva jefatura permitirá agilizar y optimizar las gestiones de la Concejalía de Mayores, en el marco del compromiso firme de este equipo de gobierno con mejorar el bienestar, la calidad de vida y las opciones de ocio y de socialización" de los mayores, "así como atender las demandas" que trasladan "desde los centros municipales y dentro del consejo de mayores".

Además, ha continuado el consistorio, "se ha informado de que el pasado miércoles 29 de octubre comenzó la programación de talleres deportivos al aire libre" en los parques Ingeniero de Tranvías y Lo Morant, en las playas del Postiguet, Albufereta y Urbanova y en las plazas El Progreso, La Estrella y La Pérgola.

"Los mayores pueden participar, sin inscripción previa, en actividades como gimnasia, gimnasia pasiva, cardio latino, estiramientos, pilates y entrena tu cuerpo, en horario de mañana y tarde", ha recalcado.

Asimismo, el consistorio ha indicado que "han arrancado los talleres gestionados por voluntarios" en los centros municipales Gabriel Miró (pintura, ajedrez, castañuelas, costura, francés, 'patchwork', guitarra, sevillanas, labores e inglés), en San Blas (bailes latinos, sevillanas, baile en línea y coro), Pla ('country', lengua y literatura, francés, inglés, bailes del mundo, manualidades, sevillanas, danza española, baile divertido, castañuelas y coro) y Playas (dibujo, inglés, italiano, taller de creatividad, bailoterapia, fotografía digital, pintura, 'coaching', costura, francés, filosofía e historia del arte).

"AVANZADO" EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE TALLERES

Por otro lado, el equipo de gobierno ha explicado que "en contratación está muy avanzado el proceso de adjudicación de los talleres gestionados por concesión" y que, tras "la renuncia unilateral de la empresa adjudicataria del contrato", la segunda clasificada, Sararte SL, "ha mostrado su intención de hacerse cargo del contrato y está en fase de presentación de la documentación necesaria para acreditar su solvencia".

"Si está todo en orden, el próximo paso será proponer la adjudicación del contrato a esta empresa en mesa de contratación y adjudicarlo en junta de gobierno, tras lo cual se firmará el contrato y podrán comenzar los cursos de la concesionaria", ha detallado el ejecutivo municipal.

Igualmente, ha incidido en que "en el nuevo contrato se ha duplicado la inversión, lo que ha permitido incrementar el número de horas de servicio un 38 por ciento, de 4.900 a 7.905, y un 42% el número de talleres, de 66 a 114". "En total se ofrecerán más de 339 actividades en los 19 centros de mayores, sumando los talleres impartidos por concesión, por monitores municipales y por voluntarios", ha concluido.