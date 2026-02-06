El Ayuntamiento de Alicante ultima con la Generalitat la cesión del tanteo o retracto sobre la venta de VPP de Les Naus

Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana ultiman los trámites administrativos para la firma del convenio de cesión que articule los derechos de adquisición preferente de las viviendas de protección pública (VPP) en caso de que el propietario solicite su venta. Este acuerdo, basado en el artículo 53 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, se aplicará "de inmediato" a la promoción inmobiliaria de Les Naus, construida sobre suelo municipal por una cooperativa y que está en el centro de la polémica ante posibles irregularidades en las adjudicaciones.

La concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, ha asegurado este viernes que el objetivo de esta medida es "evitar especulaciones e incrementar el parque público de vivienda". "Con estos derechos de adquisición, el Ayuntamiento puede incorporar estos inmuebles al régimen de protección pública a todos los efectos", ha indicado.

Así, ha añadido: "Y, lo que es más importante, sin límite temporal calificando como viviendas protegidas con carácter permanente aquellos inmuebles cuyos actuales propietarios hayan solicitado su venta, evitando de esta forma especulaciones y aumentando el parque público de vivienda".

La edil de Hacienda y Patrimonio ha explicado que "mientras se plasma la firma material del convenio, la Generalitat también podrá ceder al Ayuntamiento la opción preferente de compra de aquellas viviendas de Les Naus cuyos propietarios hayan solicitado o soliciten su venta".

ACUERDO "EN LOS PRÓXIMOS DÍAS"

El consistorio ha destacado, en un comunicado, que "así queda reflejado en el artículo 53 bis de la Ley 8/2004, que recoge la opción de que el gobierno autonómico ejerza los derechos de adquisición a favor de los ayuntamientos".

El Ayuntamiento de Alicante asegura que ejercerá esta acción preferente de tanteo y retracto de los inmuebles de Les Naus, "previa cesión de este derecho por parte de la administración autonómica competente en este asunto".

Y ha detallado que esto ocurrirá "en virtud del artículo 53" de dicha ley y que en su apartado primero establece que "la Generalitat podrá ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde radique la vivienda objeto de tanteo o retracto, que podrá ejercerlos directamente o a través de cualquier ente del sector público institucional en quien hubiera delegado las competencias en materia de vivienda".

En el segundo punto del mismo artículo, la norma autonómica contempla que "la cesión de los citados derechos se formalizará mediante la firma de un convenio en el que se determinarán las condiciones de la cesión y, en especial, las relativas al destino de los inmuebles y a los criterios para su adjudicación".

En este sentido, el Ayuntamiento de Alicante ha concretado que está ultimando con la Secretaría Autonómica de Vivienda los trámites administrativos para firmar "en los próximos días" este convenio de cesión.

EDIL DE HACIENDA Y PATRIMONIO: "PASO ADELANTE"

La responsable de Hacienda y Patrimonio ha defendido que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya anunció este jueves durante el pleno extraordinario que el equipo de gobierno ejercerá "todas las acciones que la ley" contemple "para, solos o con la Generalitat, hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus, las devuelvan".

En este sentido, Beldjilali ha hecho suyas las palabras del primer el edil, en las que señalaba: "En todo lo que en mí dependa, no disfrutará de la vivienda quien no tuviera derecho a ellas, ejerceremos todas las acciones que nos permitan nuestras competencias y acompañaremos a la Generalitat en las actuaciones que emprendan dentro de sus competencias".

También se ha referido al "compromiso" de Barcala de "recurrir a la acción de tanteo y retracto y la de nulidad de compraventa por fraude de ley para recuperar aquellas viviendas que se haya podido obtener de forma irregular o fraudulenta", ha apuntado el consistorio.

"Con la firma de este convenio damos un paso adelante para recuperar las viviendas que se pongan a la venta por sus propietarios en esta promoción de VPP para que sea el Ayuntamiento quien ejerza el derecho de tanteo o retracto y pueda adquirir dichos inmuebles con el objetivo de destinarlos a vivienda de protección municipal", ha destacado Beldjilali.