El Ayuntamiento de Calp convoca el concurso para elegir el cartel anunciador de las fiestas de Moros y Cristianos 2026

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calp ha convocado el concurso para la selección del cartel anunciador de las fiestas de Moros y Cristianos 2026, una iniciativa dirigida a artistas que tiene como finalidad escoger la imagen oficial que representará y promocionará la próxima edición de esta celebración, una de las citas festivas y culturales más importantes del municipio.

La edición de 2026 tendrá, además, un carácter especialmente simbólico, ya que las fiestas de Moros y Cristianos de Calp cumplen 50 años y el cartel ganador se convertirá en la imagen representativa de este aniversario. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 11 de mayo hasta las 14:00 horas del 10 de julio de 2026, a través de la Sede Electrónica municipal o de forma presencial en la Oficina de Atención Ciudadana.

UNA IMAGEN PARA PROYECTAR LA FIESTA DENTRO Y FUERA DE CALP

El concurso tiene como objetivo seleccionar el cartel que servirá como imagen anunciadora de los Moros y Cristianos de Calp 2026, fiestas que se celebrarán en honor al Santíssim Crist de la Suor del 21 al 26 de octubre de 2026. La obra elegida será la encargada de representar visualmente una celebración profundamente arraigada en la identidad local y que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Calp busca fomentar la participación artística y creativa, al tiempo que refuerza la promoción de una fiesta que cada año reúne tradición, historia, música, color, participación ciudadana y atractivo turístico. El cartel ganador tendrá, por tanto, un papel fundamental en la difusión de los Moros y Cristianos tanto a nivel local como nacional e internacional.

PARTICIPACIÓN ABIERTA A ARTISTAS CON RESIDENCIA VIGENTE EN ESPAÑA

Podrán participar en el certamen todos los artistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, siempre que cuenten con permiso de residencia vigente en España y cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Entre ellos, deberán no estar incursos en ninguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones y encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ayuntamiento de Calp y la Seguridad Social. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. Las propuestas deberán ser originales e inéditas y versar sobre la fiesta y la tradición que envuelve la celebración de Moros y Cristianos en Calp.

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Las personas interesadas deberán cumplimentar la instancia normalizada de inscripción al concurso, denominada SUB16: Solicitud Inscripción Concurso, disponible a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Calp. Para realizar este trámite será necesario disponer de certificado de firma digital.

El periodo de presentación de solicitudes se inicia el 11 de mayo de 2026, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, y finalizará a las 14:00 horas del día 10 de julio de 2026. Además de la vía telemática, la presentación también podrá realizarse presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana.

REQUISITOS DE LAS OBRAS

Los carteles deberán presentarse en formato digital PDF, con unas dimensiones de 50 x 70 centímetros en vertical, una resolución de 72 píxeles por pulgada y un peso máximo de 40 MB. Los archivos deberán estar identificados únicamente con el lema del cartel, sin que pueda aparecer el nombre, la firma o cualquier dato que identifique al autor o autora, ni en el nombre del archivo ni en el propio diseño.

La convocatoria permite el uso de cualquier procedimiento artístico o técnico para la ejecución de las obras, así como la libre elección de colores por parte de los participantes. No obstante, se recuerda que la reproducción del cartel ganador se realizará en cuatricromía, por lo que quedan excluidas las tintas oro, plata y fosforescentes.

Asimismo, no se admitirán carteles en los que se hayan utilizado imágenes o plagios de otros autores o instituciones sin la debida autorización. El autor será el único responsable ante cualquier incidencia que pudiera derivarse de este supuesto. Las bases también especifican que no se admitirán carteles realizados mediante inteligencia artificial y que, en caso de duda, se podrá solicitar a los participantes el archivo original para comprobar la autoría.

LEYENDA OBLIGATORIA DEL CARTEL

Las obras deberán incluir la siguiente leyenda: "Moros y Cristianos Calp 2026 En honor al Santíssim Crist de la Suor. Del 21 al 26 d'octubre. Festa d'Interés Turístic Autonòmic."

Este texto deberá integrarse en la composición del cartel de forma que contribuya a su eficacia anunciadora e informativa, uno de los criterios que tendrá en cuenta el jurado a la hora de valorar las propuestas presentadas.

ORIGINALIDAD, CALIDAD GRÁFICA Y EFICACIA ANUNCIADORA

El jurado valorará especialmente el valor artístico de las obras, su originalidad, la calidad gráfica y su capacidad para anunciar e informar sobre la fiesta. La imagen seleccionada deberá ser capaz de transmitir el carácter singular de los Moros y Cristianos de Calp, así como la tradición, emoción y fuerza visual que acompañan a esta celebración.

El jurado estará compuesto por personal técnico y representantes municipales vinculados a las áreas de Participación Ciudadana, Secretaría, Cultura, Casa de Cultura y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Calp. La Concejalía de Fiestas será el órgano competente para la instrucción y valoración de las solicitudes, mientras que la resolución corresponderá a la Alcaldía del Ayuntamiento de Calp u órgano en quien delegue.

La organización se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio si considera que las obras presentadas no alcanzan la calidad artística y representativa necesaria. También podrá cancelar la convocatoria en caso de no alcanzarse un mínimo de cinco personas inscritas.

UN PREMIO DE 1.000 EUROS

El concurso establece un único premio dotado con 1.000 euros, cantidad a la que se aplicará la correspondiente retención de IRPF. La obra ganadora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Calp, que se reserva el derecho de publicarla y utilizarla como imagen representativa de las fiestas, mencionando siempre al autor o autora.

La persona ganadora deberá entregar posteriormente un nuevo archivo PDF del cartel con una resolución de 300 píxeles por pulgada para su uso en imprenta, así como el archivo editable y las tipografías empleadas, con el fin de facilitar su adaptación a distintos soportes y formatos, incluidas redes sociales y otros materiales promocionales.

PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y DE LAS FIESTAS LOCALES

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Calp reafirma su compromiso con la promoción de las fiestas de Moros y Cristianos y con el impulso de la creación artística. El concurso no solo permitirá seleccionar la imagen oficial de la edición de 2026, sino que también abrirá un espacio de participación para artistas capaces de reinterpretar, desde la creatividad contemporánea, una tradición festiva con una fuerte carga histórica, simbólica y emocional para el municipio.

Los Moros y Cristianos de Calp constituyen una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo local. Su puesta en escena, la participación de las filaes y el homenaje al Santíssim Crist de la Suor forman parte de un patrimonio festivo que el cartel anunciador deberá sintetizar en una imagen con fuerza, personalidad y capacidad de proyección.

El fallo del jurado se comunicará a la persona ganadora y al resto de participantes, y se publicará en la web oficial del Ayuntamiento de Calp y en sus redes sociales. La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de las bases de la convocatoria.

(Información remitida por la empresa firmante)