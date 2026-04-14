El Ayuntamiento de Castelló incorpora 10,9 millones al presupuesto de 2026 con una modificación de crédito

Presentación de la modificación de crédito - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 14 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La primera modificación de crédito de 2026 permitirá al equipo de gobierno de Castelló incorporar 10.975.605,50 euros al presupuesto, de los que 10,4 millones proceden de los remanentes de 2025 y 500.000 euros responden a cambios de finalidad de préstamo, según ha informado esta mañana en rueda de prensa la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Carrasco ha señalado que esta modificación de crédito, aprobada ayer por la Junta de Gobierno Local y que pasará por el Pleno ordinario de abril, supone "inversiones, ayudas y más oportunidades" para los castellonenses.

"Somos de las únicas entidades públicas de la Comunitat Valenciana que cumplimos las reglas del techo de gasto y, por eso, podemos incorporar remanentes", ha subrayado la alcaldesa, quien ha añadido que su gobierno ha demostrado que "se puede gestionar de manera eficiente". "Mientras muchos hablan, muy enfadados últimamente, nosotros gestionamos", ha dicho.

Carrasco también ha aclarado que esta modificación de crédito recoge algunas de las aportaciones que realizaron los grupos de la oposición -PSPV y Compromís-.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha destacado algunas de las partidas a las que se destinará los 10,9 millones de euros. Así, ha señalado que 3,78 millones se destinará a gastos generales. Ha indicado que 950.000 euros irán para Cultura -donde se integran los 460.000 euros para campañas culturales-; 395.000 euros serán para transporte público y movilidad; y casi 400.000 euros irán destinadoa modernización y digitalización.

Además, el comercio local dispondrá de 920.000 euros, de los que 120.000 irán a logística de las taquillas inteligentes, 100.000 euros a apoyar a los vendedores del Mercado Central en el traslado y 700.000 euros a los bonos comerciales.

Por otra parte, se destinarán 1,1 millones de euros a vivienda, de los que 200.000 euros serán para vivienda social, lo que permitirá al Ayuntamiento adquirir la sexta vivienda social; 400.000 euros serán para ayudas al alquiler a jóvenes; y 490.000 euros serán para rehabilitación de viviendas.

Redondo ha apuntado que esta modificación de crédito también permitirá destinar 4,24 millones de euros a inversiones, de las que ha destacado 100.000 euros para accesibilidad, 679.000 euros para mantenimiento de edificios municipales y 149.000 euros para alcantarillado. Así mismo, 150.000 euros irán a actualizar 35 convenios con entidaes sociales y 250.000 euros a reforzar políticas de inclusión, dependencia y discapacidad.

"Mientras otros judicializan la vida municipal e intentan fangar, nosotros aumentamos las inversiones para incrementar el bienestar social de los ciudadanos y rebajando impuestos", ha destacado Juan Carlos Redondo.

Finalmente, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, ha destacado la coordinación que ha habido entre todas las áreas de gobierno para elaborar esta modificación de crédito, que ha sido posible -según ha dicho- "gracias a la buena gestión económica del Ayuntamiento".