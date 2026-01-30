Ayuntamiento celebra el noveno encuentro con la asociación vecinal de Benimaclet para continuar con el PAI

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha mantenido una reunión con la Asociación Vecinal de Benimaclet para presentar las últimas incorporaciones al PAI y continuar con su tramitación. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha mantenido una reunión con la Asociación Vecinal de Benimaclet para presentar las últimas incorporaciones al PAI y continuar con su tramitación.

El encuentro forma parte del proceso de participación ciudadana con los representantes vecinales, con un total de nueve reuniones celebradas desde octubre de 2023 para acordar con vecinos y vecinas los sucesivos pasos en la tramitación del PAI.

Como resultado de estos encuentros, el gobierno municipal ha integrado al proyecto múltiples peticiones surgidas del proceso participativo.

Entre las últimas destacan los huertos urbanos previstos en la explanada central del parque, con un diseño que permite su funcionalidad y conecta el núcleo histórico de Benimaclet con la huerta.

Otras propuestas vecinales incorporadas tienen que ver con el tratamiento adecuado de las acequias conforme a las indicaciones del Ciclo Integral del Agua y la reserva de un espacio abierto en la zona verde de 30.000 m2 prevista en el centro del PAI que estará destinado a la celebración de eventos, mercadillos o exposiciones, entre otras actividades.

"Lo que queremos es acertar. El proyecto que tenemos hoy es mucho mejor gracias a las aportaciones ciudadanas y al trabajo de los técnicos de Urbanismo. Vamos a seguir con el espíritu de diálogo que iniciamos en 2023 y que nos ha llevado a que este sea el PAI de todos", ha manifestado el concejal de Urbanismo.

MÁS DE 1.300 VIVIENDAS

El proyecto prevé la transición con la zona de huerta mediante el Gran Parque Este de Transición de la Huerta y del Barrio. La ordenación prevé una edificabilidad concentrada principalmente en los extremos del sector mediante torres de 20-25 alturas, mientras reserva el centro para un parque lineal de 30.000 m2 que actuará como corazón del proyecto.

El PAI de Benimaclet contempla 268.000 m2 de suelo con una edificabilidad total de 161.000 m2. El proyecto prevé aproximadamente 1.345 viviendas, 400 de ellas de protección pública, y destinará 70.000 m2 a zonas verdes. Incluye, además, dos zonas escolares, equipamientos deportivos y 1.200 plazas de aparcamiento.