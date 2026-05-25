El Ayuntamiento deniega la licencia ambiental a la colmena de 34 pisos turísticos proyectada en Russafa

Archivo - Imagen de una concentración en Russafa en contra de la construcción de pisos turísticos - JUAN TEROL - Archivo

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha denegado la licencia ambiental a la colmena de apartamentos turísticos propuesta en calle Puerto Rico del barrio de Russafa. La decisión se debe a que el proyecto que obtuvo el informe de compatibilidad urbanística favorable y el finalmente presentado para conseguir la licencia presenta discrepancias.

Además, la colmena no se ajusta a las determinaciones del planeamiento aplicable y la parcela donde se pretendía edificar no reúne las condiciones para calificarla de solar, como exige la normativa. En consecuencia, se desestiman las alegaciones presentadas por el promotor y se deniega la licencia ambiental.

Así se establece en un informe del pasado 20 de mayo, firmado por el secretario municipal y por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, facilitado este lunes a los medios y consultado por Europa Press. El pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento inició el procedimiento para la denegación de la licencia ambiental con obras de nueva planta para aparcamiento y apartamentos turísticos en la los números 35-47 de la calle Puerto Rico a la mercantil Puerto Rico Project 2022 SL.

"Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de combatir la actividad no legal o la actividad que no está de acuerdo con la nueva normativa", ha manifestado la alcaldesa, Mª José Catalá, en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha recordado que "hoy entra en vigor la nueva normativa de apartamentos turísticos de la ciudad y también el censo de esas viviendas".

Según Catalá, el Ayuntamiento llega "con los deberes hechos" a la entrada en vigor de esta normativa, ya que "hay 1.405 VUT (viviendas de uso turístico menos ofertados en las plataformas privadas que ofertan vivienda turística en la ciudad y se han cerrado mil viviendas turísticas de uso ilegal". Ha asegurado que el ejecutivo local sigue "normalizando el tema de las viviendas turísticas en València", con un "balance adecuado" y una normativa que "en este momento es la más exigente de toda España", con el objetivo de que el 98% de las viviendas de la ciudad sean residenciales.

La primera edil ha sostenido que el Ayuntamiento ha "cogido el toro por los cuernos", también con un refuerzo "en un 600%" de las inspecciones de viviendas irregulares y "con mucha valentía": "Esa valentía, evidentemente, en ocasiones no ha sido entendida, pero estoy muy contenta de que el tiempo nos dé la razón y que el proceso judicial que se había entablado por parte de un promotor privado contra el concejal de Urbanismo por estas normativas valientes y necesarias haya quedado absolutamente en nada, como era previsible", ha agregado.

Dicho esto, Catalá (PP) ha aprovechado para afirmar que el actual ejecutivo municipal, que comparte con Vox, han sido "los únicos que le hemos puesto el cascabel al gato" para controlar la situación de los pisos turísticos, puesto que según ella "aquí se habla mucho, pero el anterior gobierno del PSOE y Compromís lo único que hizo fue autorizar viviendas turísticas en bajos comerciales". "Lecciones las justitas", ha rematado.

PISOS DE 24 M2

Este proyecto preveía habilitar 34 apartamentos turísticos en una superficie aproximada de 1.377 metros cuadrados. De estos pisos, 29 se ubicarían en el interior del patio de manzana y los otros cinco, en los bajos de los números 35 y 37 de la calle Puerto Rico. Se trataba de alojamientos con una superficie mínima en torno a 24 metros cuadrados, algunos con altillos y acceso peatonal.

La propuesta incluía la construcción de un aparcamiento subterráneo de 61 plazas distribuidas en dos plantas bajo rasante. El acceso rodado se realizaría por el número 35 de Puerto Rico y la salida por el 47, lo que obligaría a intervenir en las plantas bajas de estos edificios, ha añadido el consistorio.

Diversos colectivos ciudadanos, como Plataforma per Russafa y València no està en venda, realizaron una cadena humana contra esta "macrooperación inmobiliaria" planteada en Russafa para construir 34 pisos turísticos en el "deslunado" de viviendas situadas en la manzana de las calles Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Pintor Gisbert.