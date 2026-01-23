El Ayuntamiento destinará más de 35 millones a la gestión del Jardí del Túria en los próximos cinco años

Jardí del Túria - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este viernes el arranque del proyecto Cultúria con el impulso por parte de la Junta de Gobierno Local a la contratación de la gestión integral del Jardí del Túria a través de una licitación pública, cuyo contrato contará con una inversión de más de 35 millones de euros.

Así lo ha asegurado la primera edil, durante la visita a las obras de renovación y mejora del Circuit València Ciutat del Running, que está llevando a cabo el Ayuntamiento --a través de la Fundación Deportiva Municipal (FDM)-- y la Fundación Trinidad Alfonso, a lo largo del antiguo cauce del río, tal y como ha informado el consistorio en un comunicado.

"En el Ayuntamiento, hemos entendido que la mejor manera de cuidar, como digo siempre, la joya de la corona de la ciudad, que es el antiguo cauce del río, es a través de un contrato exclusivo de mantenimiento, de reposición, de mejora, para que siga siendo el orgullo de los valencianos", ha afirmado Catalá.

La alcaldesa ha especificado que el contrato contará "con un importe de más de 35 millones de euros". El objetivo es poder formalizar el contrato "lo antes posible", para que ya esté en marcha en 2027, ha precisado.

En concreto, la gestión incluirá la limpieza, el mantenimiento, la reposición del mobiliario urbano y los juegos infantiles instalados a lo largo del Jardí del Túria, así como la incorporación de la figura del guardaparques.

La primera edil también ha detallado que la contratación de estos servicios, por un período de cinco años, se hará respetando las funciones del organismo autónomo municipal (OAM) de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana.

Cabe recordar que la alcaldesa, en el debate sobre el estado de la ciudad, anunció que Cultúria es uno de los tres ejes en que basa su estrategia de ciudad, junto al proyecto de Valentia en el desarrollo urbano y València Innovation Capital en el impulso a la economía local.

Para Catalá, "Cultúria es el gran proyecto de esta ciudad, porque nace de nuestra identidad y es algo que nos hace únicos. No volveremos a ser una ciudad franquicia". Culturia nace del eje vertebrador de cultura y naturaleza que representa el Jardí del Túria, conectado con el Parc Central y el futuro bulevar García Lorca.

CATALÁ "VA A HACERSE LA FOTO"

Por su parte, la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha remarcado que "ya no sorprende que Catalá vaya a hacerse la foto" porque, a su juicio, es "su especialidad", pero "que lo haga en una obra que no paga el Ayuntamiento ni mantiene el consistorio debería darle, como mínimo, vergüenza".

Papi Robles ha considerado "lamentable" que "mientras --Catalá-- se dedica a hacerse fotos en actuaciones que no son competencia municipal, las obras de mantenimiento que sí dependen del Ayuntamiento en el Jardí del Túria siguen sin hacerse".

"Nos encontramos con viales peatonales llenos de baches y charcos cada vez que caen cuatro gotas, una situación que obliga con demasiada frecuencia a la ciudadanía a invadir el carril bici o incluso el circuito de 'running' por el mal estado del firme", ha comentado.

Del mismo modo, ha dicho a la primera edil que, "si cree de verdad en el Jardí del Túria como el gran pulmón verde de la ciudad, lo que debería hacer es invertir en su mantenimiento, que actualmente es penoso" y ha añadido: "A eso se suma otra reclamación constante de las personas usuarias: mejorar la iluminación en muchos tramos del antiguo cauce, especialmente en zonas del carril bici que están completamente a oscuras. Menos postureo y más cuidar lo que es de todos".

Además, ha continuado, "hoy Catalá ha anunciado que ha sacado a licitación el contrato de mantenimiento del Jardí del Túria, lo que supone una privatización en toda regla de un espacio público". Para la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Catalá y Vox "actúan de espaldas a las trabajadoras y trabajadores y a la ciudad con un único objetivo: privatizar la gestión de los espacios públicos".

"Estamos ante el primer paso hacia la disolución del Organismo Autónomo de Parques y Jardines y de los servicios públicos municipales, como ya advertimos", ha resaltado.

Así, ha tachado de "muy preocupante" el anuncio, ya que, según ha indicado, "supone poner en manos privadas la gestión del jardín más importante de València". "Lo que hace falta es reforzar el personal del OAM de Parques y Jardines, que ya tiene un déficit de plantilla, y no desmantelarlo", ha zanjado.