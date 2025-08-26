El Ayuntamiento de Elche (Alicante) sigue afectado por el ciberataque y trabaja en restablecer servicios "cuanto antes"

Reunión del comité de crisis del Ayuntamiento de Elche por el ciberataque - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de la ciudad "sigue avanzando con el objetivo de restaurar cuanto antes la normalidad y restablecer los servicios municipales progresivamente" tras el ciberataque que azotó este lunes a la administración local y que mantiene paralizado su sistema informático.

El Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del consistorio, presidido por el primer edil, se ha vuelto a reunir para hacer un diagnóstico de los daños sufridos por el ataque y tomar las decisiones "adecuadas" para recuperar el funcionamiento del sistema informático "lo antes posible".

"48 horas después del haber sufrido el ciberataque más grave de la historia del Ayuntamiento de Elche, el comité de crisis sigue en marcha para evaluar los daños, buscar soluciones y garantizar los servicios fundamentales del Ayuntamiento", ha asegurado Ruz.

El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que se ha contratado a una empresa externa para seguir con el diagnóstico y evaluación del alcance del ataque informático, con el principal objetivo de "tomar las decisiones para el restablecimiento del sistema, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales", que cuentan, además, con apoyo del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) y del Centro Criptológico Nacional.

El alcalde también ha explicado que este miércoles firmará manualmente el decreto de pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento, que se percibirán "con normalidad en tiempo y forma". Además, este martes ha rubricado la liquidación del pago de la Seguridad Social y en los próximos días se establecerá el método "para garantizar el pago a proveedores y servicios asistenciales".

Según Ruz, "esta es una situación inédita" para el consistorio, "pero los técnicos están trabajando de manera incansable para dar respuesta a situación". "Ningún ciberataque va a poder doblegar al Ayuntamiento", ha sentenciado.

INVESTIGACIÓN

La administración local también ha explicado que la Policía Nacional ha abierto una investigación en colaboración con la Europol "debido a los ciberataques registrados en las últimas fechas en diversos puntos y con características similares". En este sentido, ha afirmado que "ha habido una nota de rescate" que ya está en manos del cuerpo policial.

Precisamente, el Ayuntamiento presentó este lunes una denuncia ante la Policía Nacional tras el ciberataque, que ha generado problemas en el sistema informático municipal, que sigue sin estar operativo.

De otro lado, las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) mantienen la atención presencial aunque no se pueden realizar trámites administrativos. Cuando se logre restablecer el sistema, el consistorio contactará con quienes tenían cita previa para facilitarles una nueva. El teléfono de atención es el 010, en horario de 08.30 a 13.45 horas.