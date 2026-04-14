El Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) deniega al PSPV la "copia íntegra" del expediente de la pareja de Pérez Llorca

Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) ha denegado al PSPV municipal la solicitud que registró en el consistorio con el fin de obtener una "copia íntegra" del expediente de contratación en esta institución de la pareja del ahora 'president' de la Generalitat Valenciana y anterior primer edil de la localidad, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca.

Así se desprende de un decreto de Alcaldía, consultado por Europa Press y con fecha de este martes 14 de abril de 2026. En él, se contesta a la petición que el pasado viernes formalizaron los concejales socialistas Juan Algado y María Dolores Lloret. La resolución recoge un informe del secretario general de la administración local.

Esa solicitud, según el PSPV, "reproduce y da continuidad a la iniciativa ya registrada" recientemente en Les Corts Valencianes con el fin de determinar cómo se contrató a la pareja del jefe del Consell, después de que haya accedido a una plaza de funcionaria en la Diputació de València mediante comisión de servicios.

El decreto, firmado por la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado (PP), y el secretario del consistorio, recoge ese informe de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se indica que estos dos ediles pidieron esa "copia íntegra" del expediente "siguiendo expresas instrucciones" de la dirección del PSPV-PSOE y de la Secretaría de Organización de la formación.

También se detalla que, "mediante providencia de Alcaldía de 13 de abril de 2026" se solicitó a la Secretaría General del consistorio un dictamen "a los efectos de informar sobre la solicitud recibida" sobre el expediente.

En concreto, se indica que el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) "reconoce el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, siendo este derecho de carácter personal e indelegable".

"El derecho en cuestión se desarrolla en los artículos 14, 15 y 16 del ROF, que establecen los supuestos de acceso directo sin necesidad de autorización, las reglas de consulta, el régimen del silencio positivo y el deber de reserva", añade.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

También apunta que, "conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el derecho fundamental de participación política inherente al cargo de concejal", reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución (CE), "se satisface con el derecho al acceso a la información y no comprende un derecho a obtener copias de documentación de forma indiscriminada".

"El artículo 16.1.a) del ROF establece que el libramiento de copias queda limitado exclusivamente a dos supuestos: los casos de acceso libre del artículo 15 ROF, y aquellos en que sea expresamente autorizado por la Alcaldía-Presidencia", agrega.

"NO SE ENMARCA" EN SUPUESTOS DE "ACCESO LIBRE"

Del mismo modo, recoge que "este criterio es confirmado por la Jurisprudencia existente que concluye que, fuera de dichos supuestos, no existe un derecho automático a la obtención de copias, que incluso en los casos de acceso directo la jurisprudencia ha configurado el derecho a obtener copias como un derecho limitado, debiendo ofrecerse primero la consulta directa y personal de la documentación municipal".

"La documentación solicitada no se enmarca en ninguno de los supuestos de acceso libre del artículo 15 ROF, de ahí que deba desestimarse la petición en los términos expuestos", recoge el dictamen firmado por el secretario general del consistorio, que ha emitido "este informe no vinculante y que se somete voluntariamente a otro fundado con mejor criterio".

LA RESOLUCIÓN SE PUEDE RECURRIR

El decreto también indica que contra la denegación de esa "copia íntegra" solicitada por el PSPV se puede presentar un recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, "contando desde el día siguiente al de la recepción de la notificación".

Por otro lado, "directamente" se puede presentar un recurso ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, "dentro del plazo de dos meses" también desde el día siguiente tras la recepción de la notificación.

"En caso de interponerse recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo", concluye el decreto de Alcaldía.

SOLICITUD DE EDILES SOCIALISTAS

Los concejales del PSPV pidieron acceder a cuestiones como el "tipo de relación jurídica mantenida con el Ayuntamiento y evolución de su situación administrativa", la "fecha de inicio de la relación de servicio" y la "solicitud de comisión de servicios" con "origen, fecha y documentación".

También la "resolución de autorización de la comisión de servicios" y los "puestos desempeñados y funciones asignadas", así como los "procedimientos de selección o nombramiento, con aportación de las actas de examen, resultados obtenidos y baremación, valoración de méritos" y "cualquier otro dato relevante de dicho proceso selectivo y/o de incorporación a la plaza".

Asimismo, pidieron las "retribuciones brutas anuales del puesto", "incluidos trienios", y las "efectivamente percibidas en 2024 y 2025, con desglose". Igualmente, reclamaron conocer si hubo "percepciones económicas adicionales", relativas a posibles "dietas" o "desplazamientos" en 2023, 2024 y 2025, y "cualquier otra documentación relacionada con su situación administrativa".

"Todo ello con respeto a la normativa de protección de datos, mediante, en su caso, anonimización parcial de datos no esenciales, sin afectar al contenido sustancial de la información", apuntaron los concejales en su solicitud.

En un comunicado, el PSPV-PSOE ha alertado de que el consistorio "ha denegado el acceso al expediente completo" de la pareja de Pérez Llorca "pese a tratarse de información clave para esclarecer cómo logró su plaza de funcionaria".

Los socialistas consideran "inadmisible" que "se impida el acceso a documentación relevante cuando existen dudas fundadas sobre la evolución profesional y retributiva de dicha persona en la administración local".

La secretaria de Institucional de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Mayte García, ha asegurado que esto supone un "intento deliberado de ocultar información a la ciudadanía". "Cuando hay sospechas de enchufismo y de utilización de las instituciones para beneficiar a personas cercanas al poder, lo mínimo exigible es transparencia total, no levantar muros administrativos para impedir el control democrático", ha resaltado.

En este sentido, cree que el PP "está tratando la administración como si fuera un cortijo" y ha exigido "la entrega inmediata de toda la documentación solicitada". "No vamos a parar hasta conocer toda la verdad sobre este caso, porque la ciudadanía merece saber si se han utilizado recursos públicos para favorecer intereses privados", ha concluido.