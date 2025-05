El Ayuntamiento inicia el proceso para extinguir la Fundación València Activa: "No necesitamos más chiringuitos"

Catalá avanza que se trabaja hacia una "fusión" entre la Fundación Clima i Energia y el CEMAS, "pero en ningún caso una liquidación"

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha iniciado el procedimiento para extinguir la Fundación Valencia Activa, un organismo "obsoleto, duplicado y sin ingresos propios", según ha afirmado el concejal de Empleo, Formación y Emprendimiento, José Gosálbez, que se ha reunido este lunes con el comité de empresa y los trabajadores para explicarles este proceso tras anunciar el viernes la intención del consistorio de liquidar la entidad. "València no necesita más chiringuitos, necesita resultados", ha sostenido.

El edil ha reivindicado de nuevo la decisión "firme, legal y necesaria" para avanzar hacia una administración "más eficiente, ágil y transparente". Durante el encuentro, ha trasladado a los empleados de la organización que, cuando llegue el momento de la liquidación, se incorporarán al Ayuntamiento y que los tres puestos directivos serán amortizados, según recoge el consistorio en un comunicado.

Gosálbez ha mostrado su intención de "reforzar la continuidad institucional", para lo que ha garantizado que los proyectos y programas actuales tendrán "absoluta continuidad, ya que serán desarrollados por los servicios municipales". "València no necesita más chiringuitos. Necesita resultados, no estructuras huecas. Por eso impulsamos esta extinción, por responsabilidad, por eficacia y por respeto al dinero de los ciudadanos", ha argumentado.

El concejal de Empleo, Formación y Emprendimiento ha apostado por el trabajo "con diálogo pero con determinación" y, por eso mismo, ha considerado que, "si hay que tomar decisiones difíciles para mejorar la administración, se toman". En este sentido, ha trasladado personalmente a la plantilla que la extinción de la fundación "se basa en un análisis riguroso, conforme a la ley 27/2013 y la ley 40/2015, que permite racionalizar el sector público eliminando duplicidades".

Según Gosálbez, la Fundación València Activa "fue creada para gestionar políticas de empleo y emprendimiento que ya están cubiertas por los propios servicios municipales". "Su permanencia no tiene justificación ni jurídica, ni técnica, ni económica. No genera ingresos, no aporta valor y supone una carga innecesaria", ha expuesto. "Tenemos profesionales preparados y servicios municipales consolidados, lo que no tenemos es tiempo ni dinero que perder manteniendo estructuras paralelas que solo sirven para justificar cargos y repartos", ha agregado.

Por todo ello, ha concluido: "La eliminación de la Fundación es un paso más dentro de la hoja de ruta del equipo de gobierno para acabar con las duplicidades, cerrar estructuras clientelares y asegurar que cada euro público tenga retorno en forma de servicio real".

FUSIÓN DE LA FUNDACIÓN CLIMA I ENERGIA CON EL CEMAS

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios tras la presentación del dispositivo de playas para el verano, ha argumentado que la liquidación de la Fundación València Activa se ha planteado porque desde su equipo entienden que desde el Servicio de Empleo pueden realizar estas mismas labores "con absoluta normalidad".

Y preguntada por si se están barajando el cierre de la Fundación València Clima i Energia, la primera edil ha indicado que desde el consistorio trabajan "hacia una aproximación" de esta entidad con el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), "pero en ningún caso una liquidación", sino de "fusionarlas de alguna manera y trabajar en un mismo ente autónomo".

PSPV Y COMPROMÍS PIDEN PARALIZAR LA DISOLUCIÓN DE VALÈNCIA ACTIVA

Desde el PSPV, Borja Sanjuán y Javier Mateo han presentado una moción de urgencia en la que instan al equipo de gobierno municipal a "paralizar inmediatamente" el proceso de disolución de la Fundación València Activa, "al menos hasta que concluyan las investigaciones judiciales en curso y se evalúe con rigor su funcionamiento".

También reclaman al equipo que lidera María José Catalá que garantice la estabilidad del personal técnico de València Activa, "asegurando una gestión profesional, transparente y con continuidad", y que retome "el diálogo social con los principales agentes sociales para desarrollar un nuevo pacto por el empleo".

Además, los socialistas plantean la creación de una comisión de seguimiento y control con representación de todos los grupos municipales y de los agentes sociales "que supervise las políticas de empleo y proponga mejoras para su eficacia y transparencia". Y subrayan la necesidad de "reafirmar el compromiso" del Ayuntamiento con "las políticas activas de empleo, de proximidad, con perspectiva de género, como pilar esencial de la justicia social y el desarrollo local".

Finalmente, abogan por que el consistorio exprese su compromiso de colaborar "de forma plena y diligente con las autoridades judiciales en el marco de las investigaciones en curso" y a facilitar "toda la información necesaria para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades si procede".

En esta misma línea, desde Compromís han instado al equipo de gobierno a parar "inmediatamente" el proceso de disolución "hasta que finalicen las investigaciones judiciales", a garantizar "la protección de los puestos de trabajo y la continuidad de los servicios" y a abrir "un proceso de diálogo con todos los agentes sociales y políticos para definir una política de ocupación local que responda a las necesidades reales de la ciudadanía".

Así, han mostrado su rechazo a que se cierren estructuras "que han demostrado ser fundamentales para la justicia social y el desarrollo económico local" y han apostado por "reforzar y modernizar la gestión pública, no por desmantelarla".

Desde el grupo Compromís, la concejala Eva Coscollà ha mostrado su "profunda preocupación" por la decisión del equipo de gobierno de iniciar el proceso de disolución de la Fundación València Activa y por las declaraciones del concejal José Gosálbez tras la reunión con el comité de empresa y la plantilla.

En la coalición consideran que esta decisión se ha tomado "de manera apresurada", sin garantizar la "continuidad efectiva" de los proyectos y programas que la Fundación ha desarrollado en materia de empleo, emprendimiento y formación, y sin dar "garantías suficientes para la seguridad y estabilidad laboral" de sus trabajadores.

Para Compromís, las explicaciones de Gosálbez "sobre la supuesta duplicación de funciones no reflejan la realidad de un modelo que necesita más refuerzo y compromiso, especialmente teniendo en cuenta que el apoyo a la ocupación local es una necesidad urgente, con altísimos niveles de paro y desigualdad".

Además, subrayan que resulta "alarmante" que esta disolución llegue "en plena investigación judicial" de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión de la Fundación, un hecho "que obliga a exigir total transparencia y colaboración con la justicia, y no una liquidación apresurada que puede dificultar el esclarecimiento de los hechos".