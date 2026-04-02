El Ayuntamiento instalará cargadores eléctricos en El Palmar y El Saler para las embarcaciones de l'Albufera

Barca eléctrica en l?albufera - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento instalará cargadores eléctricos en las pedanías de El Palmar y El Saler para atender a las embarcaciones eléctricas de l'Albufera gracias al convenio de mecenazgo con la Fundación Iberdrola aprobado este jueves por la Junta de Gobierno Local.

El objetivo de esta iniciativa es, tal como ha explicado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, atender las necesidades de las embarcaciones electrificadas de l'Albufera. Así, ha recordado que el Ayuntamiento de València se comprometió en su momento a poner en marcha una serie de acciones encaminadas a la reducción de las emisiones de CO 2.

Entre otros, estableció el objetivo de aumentar en un 27% el uso de energía procedente de fuentes renovables para el año 2030. De hecho, en abril de 2022, la Comisión Europea designó a València como una de las 100 ciudades europeas que asumirán el reto de convertirse en climáticamente neutras e inteligentes en 2030.

PROCESO DE ELECTRIFICACIÓN

L'Albufera de València, que cuenta con la declaración de Parque Natural, se encuentra inmersa en la actualidad en el proceso de declaración Reserva de la Biosfera. Desde la Concejalía de Acústica, Mejora Climática y Eficiencia se ha señalado que en estos momentos, la mayoría de las embarcaciones que navegan por l'Albufera están en proceso de electrificación.

Actualmente, el Ayuntamiento tiene registradas alrededor de mil embarcaciones, en cinco tipologías diferentes. Por ello, desde el gobierno local "se quiere contribuir a este proceso de mejora ambiental con la instalación de cargadores eléctricos en las pedanías de El Palmar y El Saler con el fin de facilitar esta transición hacia la electrificación", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que la Fundación Iberdrola España tiene entre sus objetivos la actuación en los ámbitos de la recuperación, el desarrollo y la conservación del patrimonio cultural, así como el desarrollo de proyectos y actividades para impulsar y difundir el arte y la cultura, y apoyar técnica y económicamente actividades culturales y artísticas llevadas a cabo por instituciones públicas y privadas.