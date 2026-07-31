El Ayuntamiento de Manises acuerda iniciar las negociaciones para adquirir La Cerámica Valenciana de José Gimeno

La Cerámica Valenciana de José Gimeno - AYUNTAMIENTO DE MANISES

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manises (Valencia) ha acordado, por iniciativa del equipo de gobierno, empezar las negociaciones con la familia Gimeno Aguilella para adquirir la propiedad de La Cerámica Valenciana de José Gimeno y su valiosa colección de piezas cerámicas, con el objetivo de preservar "uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos y representativos de la historia industrial y artística de Manises, también Ciudad Creativa de la UNESCO".

El acuerdo, aprobado en el pleno ordinario del mes de julio con los votos a favor de APM-Compromís, PSPV-PSOE, Podemos y el PP y la abstención de Vox, responde a la "voluntad compartida de proteger un conjunto arquitectónico, etnológico y patrimonial único", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Según el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, "se considera el último ejemplo completo que se conserva en Manises capaz de explicar de manera integral el proceso de producción cerámica y, por lo tanto, supone una responsabilidad pública poder preservarlo".

La Cerámica Valenciana de José Gimeno, inscrita como Bien de Relevancia Local (BRL) en el Catálogo de Protección del Ayuntamiento de Manises, conserva elementos de gran valor histórico y patrimonial más allá de las edificaciones visibles.

Entre estos destacan la mina y las balsas de decantación, el espacio destinado a la maquinaria de preparación de las arcillas y, con toda probabilidad, los restos de los antiguos hornos morunos situados al subsuelo. Además, su ubicación dentro de una zona de protección arqueológica hace prever la presencia de vestigios de obradores medievales vinculados a la tradición ceramista de Manises.

A todo esto se suma una "extraordinaria" colección de cerámica y un espacio expositivo que constituyen una muestra excepcional de la producción cerámica valenciana de los siglos XVIII, XIX y XX, como también el "reconocido prestigio" que la empresa ha logrado a lo largo de su trayectoria tanto en el ámbito estatal como internacional, gracias a los numerosos premios y distinciones recibidos por la calidad artística y profesional de su producción.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento abre la puerta a su futura recuperación y puesta en valor como espacio cultural, patrimonial y de divulgación de la tradición ceramista de Manises.

El acuerdo aprobado contempla, en primer lugar, el inicio de las negociaciones con la familia Gimeno Aguilella para conseguir la propiedad de la fábrica y de su colección cerámica. En segundo lugar, se dará traslado formal de este acuerdo a los actuales propietarios de La Cerámica Valenciana.