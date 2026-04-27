El Ayuntamiento rehabilita y pone en servicio la fuente de L'Alguer tras sufrir graves actos vandálicos

Rehabilitación de la fuente de L'Alguer - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio del Ciclo Integral del Agua ha finalizado la rehabilitación completa de la fuente de L'Alguer, en el barrio de l'Illa Perduda, tras los actos vandálicos que causaron graves daños en sus surtidores y circuitos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La reparación ha requerido una planificación técnica y logística minuciosa. Se trata de una intervención de cierta envergadura que exige conciliar las labores de reparación con el plan de limpieza y mantenimiento del resto de las fuentes ornamentales de la ciudad, que son competencia del Servicio del Ciclo Integral del Agua.

Los trabajos han requerido una profunda obra civil que incluyó el picado del forjado de los vasos para reconstruir el circuito hidráulico y asegurar la estanqueidad de las conexiones.

Recientemente se ha completado esta fase con una limpieza profunda y la aplicación de pintura clorocaucho, lo que ha permitido el llenado definitivo y la retirada del vallado perimetral para devolver el espacio al barrio. Paralelamente se ha realizado la restauración en el taller de los grupos de bombeo.

Operarios municipales han sustituido rodamientos y sellos mecánicos, pintura de los equipos, han lijado y saneado de elementos, además de eliminar las partes oxidadas. Asimismo, se han revisado, comprobado y saneado los cuadros eléctricos y se han cambiado los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.