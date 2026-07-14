El Ayuntamiento suspende el concierto de Ana Torroja en los Jardines de Viveros ante posibles reventones térmicos

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VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha suspendido el concierto de Ana Torroja, en el marco de los Conciertos de Viveros, ante la alerta roja por calor y el nuevo boletín de la Generalitat advirtiendo sobre posibles reventones térmicos esta misma noche.

Como ya se habían abierto las puertas de Viveros a la 20.00 horas, se ha procedido a desalojar la instalación, según fuentes municipales.

Además, Policía Local está comunicando a los organizadores de eventos privados al aire público la necesidad de cancelación ante las nuevas circunstancias meteorológicas, especialmente en la Feria de Atracciones y en el Concierto de La Marina y ayudar en los trabajos de desalojo de los mismos.

Asimismo, se recomienda suspender todos los eventos privados al aire libre que se celebren en la ciudad. Se trata del segundo concierto suspendido, ya que esta tarde se ha decidido suspender el de UB40, previsto para este miércoles 15 de julio en los Jardines de Viveros, ante la situación meteorológica excepcional y los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El Ayuntamiento de València ha convocado este martes el Cecopal ante la alerta roja decretada por la Generalitat Valenciana para mañana miércoles, 15 de julio, en las que se han acordado las medidas necesarias por las altas temperaturas que pueden superar los 40 grados este miércoles en la ciudad de València.