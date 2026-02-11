El Ayuntamiento de València abrirá cinco bibliotecas municipales las 24 horas del día durante los períodos de exámenes

Archivo - Biblioteca municipal en València - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha sacado recientemente a licitación el contrato para la apertura de cinco bibliotecas municipales de la ciudad las 24 horas del día durante los períodos de exámenes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En concreto, el refuerzo se realizará en los meses de mayo y junio y, posteriormente, en diciembre y enero, "con lo que se da respuesta a la demanda del Consell de la Joventut de València en relación con la necesidad de nuevos espacios públicos de estudio", han apuntado las mismas fuentes.

El pasado 27 de enero, el gobierno municipal acordó la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la prestación de los servicios de vigilancia y de seguridad en cinco bibliotecas municipales de València, con un presupuesto base de licitación de 136.599,70 euros al año (IVA incluido).

El contrato tendrá una duración de un año, a contar desde el día siguiente al de su formalización, prorrogable por períodos de un año hasta un máximo de dos años. El servicio de apertura 24 horas se realizará en cinco centros repartidos por toda la ciudad, si bien no se descarta su ampliación en futuros ejercicios.

En particular, para el primer año de contrato (2026-2027) han sido elegidas por el Consell de la Joventut de València las siguientes bibliotecas municipales de València: Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins), Joan de Timoneda (Beniferri) y Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí - Camí Real).

"Seguimos ampliando la oferta cultural de la ciudad y reforzando nuestros servicios públicos. En los últimos meses, hemos dado un importante impulso a las bibliotecas municipales con la incorporación de nuevo personal. Y, ahora, completamos este servicio con la apertura de varios centros las 24 horas para apoyar a nuestros jóvenes y les ofrecemos espacios públicos de calidad durante las duras épocas de exámenes", ha explicado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"Desde la actual Corporación municipal, queremos atender a través de este proyecto piloto las necesidades de la amplia comunidad estudiantil de nuestra ciudad, que precisa de espacios adecuados para la máxima exigencia académica. Aseguramos, asimismo, la igualdad de oportunidades y evitamos que el acceso a los espacios de estudio dependa de la capacidad económica o del lugar de residencia de nuestros jóvenes", ha continuado el edil José Luis Moreno.

ABIERTAS EN FIN DE SEMANA

De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas elaborado por el Servicio de Acción Cultural, los dos períodos de prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las cinco bibliotecas municipales seleccionadas serán los que siguen: del 15 de mayo al 14 de junio de 2026 y del 10 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Además, las bibliotecas también abrirán durante los fines de semana y ofrecerán de este modo un horario ininterrumpido durante un mes completo.

"La apertura extraordinaria de bibliotecas las 24 horas en época de exámenes fue precisamente una de las propuestas anunciadas el año pasado por la alcaldesa de València, María José Catalá, durante el último debate sobre el estado de la ciudad y ahora está a punto de ser una realidad. Una medida que se suma igualmente al inicio de los trámites administrativos para la redacción del proyecto de la nueva Biblioteca Municipal de La Malva-rosa", ha apostillado Moreno.