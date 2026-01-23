El Ayuntamiento de València acuerda retirar el toldo de la plaza de la Virgen para evitar datos a la Basílica

Archivo - Imagen de la plaza de la Virgen de València con el toldo recogido sobre la cubierta de la Basílica. - TURISMO VALÈNCIA - Archivo

El Ayuntamiento de València ha decidido retirar el toldo que se despliega sobre la plaza de la Virgen de la ciudad y que se extiende entre la Basílica y el edificio que hay situado frente a ella para evitar daños. Esta medida se acordado este viernes en la Junta de Gobierno Local celebrada en el consistorio, al prosperar una propuesta del Servicio de Proyectos Urbanos sobre este asunto.

La decisión ha salido adelante teniendo en cuenta los informes, el aportado por la Basílica y por el área de Urbanismo del Ayuntamiento, sobre "los daños por sobrecarga y filtraciones" que este toldo podría ocasionar en la estructura del edificio religioso.

En concreto, y en primer lugar, el ejecutivo de la capital valenciana ha acordado "la extinción por mutuo acuerdo del convenio de colaboración suscrito el 11 de julio de 2011 entre la Fundación para la Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats y el Ayuntamiento de València, para la Reposición del Toldo de Cubrimiento de la Plaza de la Virgen".

Asimismo, como recoge el acuerdo, consultado por Europa Press, se han aprobado las condiciones para la retirada del entoldado. Estas indican que siendo este elemento "propiedad municipal", será el consistorio el que asuma "el coste de retirada, el traslado y el almacenamiento".

Igualmente, esas condiciones apuntan la retirada la llevará a cabo "la misma empresa que la Basílica ha contratado para la ejecución de las obras de rehabilitación de forjados y reparación de la cornisa" de este templo.

"Siendo que se están realizando por parte de la Basílica de la Virgen obras de reparación en la cubierta, ante la dificultad de separación de los distintos trabajos de refuerzo, impermeabilización y reposición de la cubierta con los de retirada de los apoyos del toldo y por las consiguientes razones organizativas de la obra de no interferir en los trabajos que se están realizando, se considera conveniente para el interés municipal que los trabajos de retirada del toldo sean realizados por la misma empresa que la Basílica ha contratado para la ejecución de las obras de obras de rehabilitación de forjados y reparación de la cornisa", exponen al respecto.

En la misma línea, las condiciones recogen que correrá a cargo de los técnicos contratados por la Basílica para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de las obras de reparación del templo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de los trabajadores para la retirada del toldo, con el fin de "garantizar la coordinación entre las obras de reparación" y de eliminación del tendido.

Además, establecen que esta estructura será trasladada y depositada en el almacén municipal del que disponga el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos del consistorio para su posible reutilización.

AUTORIZACIONES

Se indica también que las actuaciones que se acometan "deberán contar con las preceptivas autorizaciones". En esta línea, se precisa que "previo a la ejecución de los trabajos, la Basílica asumirá la tramitación de la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, de conformidad con lo dispuesto para la tutela de monumentos por la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano".

En consecuencia, se detalla que "en todo caso, la ejecución de estas obras de retirada del toldo no podrán llevarse a cabo hasta la obtención de esta autorización".

El acuerdo municipal remarca que los trabajos de retirada del sistema de entoldado de la Basílica "deberán realizarse de conformidad con el proyecto redactado por los técnicos de las obras de rehabilitación de forjados y reparación de la cornisa" de este edificio contratados por esta entidad "y respetando en todo caso las condiciones" citadas.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Finalmente, la medida adoptada por el Ayuntamiento de València contempla también "iniciar las actuaciones oportunas en orden a realizar un estudio de viabilidad sobre la instalación de un sistema de sombraje en la Plaza de la Virgen que sea compatible con la protección patrimonial del entorno y que pueda generar zonas de sombra en determinados momentos del año".