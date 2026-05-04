El Ayuntamiento de València aprueba un plan de empleo con 219 contratos para reforzar los servicios municipales

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VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado el Plan Municipal de Empleo 2026 que permitirá la contratación de 219 personas desempleadas para reforzar distintos servicios municipales, con una inversión total de 5.704.250 euros.

El programa contempla contratos laborales de 12 meses de duración, a jornada completa (37,5 horas semanales), con fecha prevista de inicio el 15 de septiembre de 2026 y finalización el 14 de septiembre de 2027, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los contratos abarcan una amplia variedad de perfiles profesionales con el objetivo de cubrir necesidades reales de los servicios públicos municipales y las retribuciones varían en función de la categoría profesional, con salarios mensuales brutos que oscilan aproximadamente entre los 1.424,50 euro para puestos de peonaje, hasta 1.893,17 euro en puestos especializados.

El proceso de selección se regirá por convocatoria pública, cuyas bases serán publicadas en el tablón electrónico municipal y en la web del Ayuntamiento y podrán participar personas desempleadas empadronadas en València e inscritas como demandantes de empleo, garantizando así que el plan beneficie prioritariamente a los vecinos de la ciudad.

El concejal de Empleo, José Gosálbez, ha manifestado que "este plan responde a una política clara de impulso al trabajo, a la economía productiva y a la gestión responsable de los recursos públicos". "Cada euro que invertimos tiene que servir para mejorar València, reforzar los servicios públicos y ayudar a quienes quieren salir adelante con su esfuerzo", ha declarado.