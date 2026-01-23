El Ayuntamiento de València aprueba seis convocatorias de subvenciones para fortalecer las artes escénicas en la ciudad

Imagen de archivo de un espectáculo celebrado en una sala valenciana. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes seis convocatorias de subvenciones para fortalecer las artes escénicas en la ciudad. Así, el consistorio destinará 785.000 euros para promover la programación de compañías o artistas valencianos en espacios escénicos privados, la producción de espectáculos y el desarrollo de festivales y circuitos teatrales.

Este montante contempla también la financiación de proyectos de especial interés que conectan la cultura con la educación o la transformación social, Residencias de Creación Artística y asociaciones profesionales del sector.

Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

La mayor partida, de 275.000 euros, corresponde a las ayudas dirigidas a salas privadas. El objetivo de esta asignación es "favorecer aquellas empresas que incluyan en su programación compañías o artistas con domicilio social en la Comunitat Valenciana".

A esta cantidad se suma una línea de ayudas destinada a la producción de espectáculos para financiar, con un presupuesto de 230.000 euros, proyectos de montajes en el campo de la danza, el circo, el teatro, la escena performativa y las artes vivas.

La línea de ayudas dirigida a la consolidación y creación de festivales o circuitos escénicos que se celebren en 2026 cuenta con un presupuesto de 105.000 euros, mientras que la convocatoria para impulsar proyectos de especial interés financiará iniciativas con 85.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento de València ha reservado 50.000 euros para subvencionar Residencias de Creación Artística, concebidas "como un espacio donde poder desarrollar, por ejemplo, procesos creativos de carácter escénico, de escritura o de investigación teórica".

La Junta de Gobierno Local ha decidido destinar 40.000 euros para ayudar a las asociaciones que defienden a los colectivos profesionales del sector de las artes escénicas en sus gastos de estructura, funcionamiento y actividad.

Las bases de todas estas convocatorias, que se abrirán oficialmente tras ser publicadas en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia, indican que las iniciativas susceptibles de ser subvencionadas se tendrán que haber realizado durante el año 2026 en el municipio de València.