El Ayuntamiento de València arranca en septiembre las obras del carril bici de San Vicente Mártir

El Ayuntamiento de València, a través del servicio de Movilidad, iniciará este mes de septiembre las obras del nuevo itinerario ciclista que discurrirá por San Vicente Mártir y que contará con 1.600 metros de longitud.

El nuevo carril partirá desde la intersección con Maestro Sosa hasta la avenida Doctor Tomás Sala, y conectará con los carriles bici de sendas vías y con los de Roís de Corella, la avenida Giorgeta, la calle Dolores Alcaide y el carril bici en proceso de ejecución de Joaquín Navarro, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Será un carril bici bidireccional que discurrirá fundamentalmente segregado por la calzada y pegado a la acera oeste. En esta avenida, además, se pretende realizar una reestructuración de los carriles de circulación, con solo un carril dirección hacia la avenida Doctor Tomás Sala, entre Giorgeta y el bulevar sur.

El proyecto nació de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017 y fue adjudicado a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU, por un importe de 657.420,50 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Es concesionario de una ayuda del 90 por ciento de su presupuesto base (sin IVA), a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.