València autoriza 158 verbenas falleras de San Juan, que tendrán como límite 45 decibelios de recepción

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha autorizado hasta el momento un total de 158 verbenas falleras de San Juan para este sábado, que deberán finalizar como máximo a las 03.00 horas y cumplir la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, que establece que el nivel sonoro de recepción del total de fuentes sonoras no podrá exceder los 55 dBA en periodo día/tarde y los 45 dBA en periodo nocturno. También será preceptiva la instalación de un limitador-registrador en la totalidad de la cadena de sonido.

No obstante, la citada ordenanza establece que, en el caso de eventos o espectáculos en los que concurran simultáneamente más de una actividad de carácter musical u otros actos con sonoridad, el nivel sonoro global en el foco emisor con carácter general no podrá superar 85 dBA de LAeq en el perímetro delimitado.

Los permisos afectan al corte al tráfico rodado y la ocupación temporal de distintos puntos del dominio público municipal el día 20 de junio de 2026 para llevar a cabo diversas actividades con motivo de la celebración de la festividad de San Juan, según recoge una resolución del Servicio de Ocupación del Dominio Público del Ayuntamiento de València, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Cada una de las comisiones falleras solicitantes ha presentado la documentación necesaria para dar cumplimiento a lo requerido para este tipo de actividad a desarrollar en la vía pública. También se han emitido notas interiores por parte de los Servicios de Mejora Climática y Limpieza y Recogida de Residuos en las que se fijan unos condicionantes comunes a todas las solicitudes.

La resolución establece que los organizadores adoptarán las medidas necesarias para mantener despejadas las zonas de ocupación de los actos programados en aras de lograr "un mejor desarrollo de la actividad prevista" y señala que la realización del evento "se condiciona a la coordinación con la Policía Local y a los requerimientos y condiciones que pueda determinar en cada momento en función de las circunstancias concurrentes, incluyendo la orden de suspensión o cancelación de la ocupación por razones de seguridad e interés público, en especial en el caso de alertas meteorológicas".

En el supuesto de que sea necesaria la retirada de vehículos, las comisiones falleras deberán avisar con 72 horas (ocho días en zona naranja/verde) de antelación a la Policía Local y colocar, con al menos 48 horas (siete días en zona naranja/verde) de antelación, la señalización de prohibido estacionar.

El horario máximo autorizado para la ocupación y corte de las vías públicas que se han solicitado será el comprendido entre las 09.00 horas del 20 de junio y las 03.00 horas del 21 de junio de 2026.

REPERCUSIÓN SONORA

En cuanto a las actividades con repercusión sonora, la resolución establece que la celebración de las verbenas se ceñirá al lugar de ocupación y horario indicados y deberán respetar en especial la hora de finalización, por lo que "en ningún caso las emisiones sonoras podrán concluir más tarde de las 03.00 horas, tal y como se establece en el artículo 42 de la ordenanza" de contaminación acústica.

Además, se establece que durante la utilización de los equipos de reproducción sonora "será preceptiva la instalación de un limitador-registrador que deberá intervenir en la totalidad de la cadena de sonido, que asegure que se cumplen los niveles de recepción". Y se añade que "los altavoces y otras posibles fuentes sonoras, incluidos los grupos electrógenos, se ubicarán y orientarán evitando en la medida de lo posible el impacto acústico sobre viviendas próximas".

En los supuestos de instalación de atracciones hinchables de feria, se establece que la velocidad máxima del viento en la que se puede hacer uso de las mismas es de 38 km/h. Y respecto al encendido de hogueras, solo podrá efectuarse en vía pública y el material combustible será siempre sólido, por lo que estará prohibido cualquier tipo de explosivo o líquido inflamable.