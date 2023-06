El Ayuntamiento de València colgará la bandera LGTBI e iluminará con sus colores fachadas municipales y fuentes

Caballero afirma que València es "una ciudad diversa" que mantiene la celebración del Orgullo "con total normalidad y con total dignidad"

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València colgará en su balcón la bandera LGTBI para conmemorar el Día del Orgullo, iluminará con sus colores la fachada de los principales edificios municipales y las fuentes ornamentales, como ha indicado el portavoz del nuevo equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero.

El también portavoz del PP en el consistorio se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Gobierno Local, al hacer alusión a la celebración del Orgullo y anunciar que el nuevo ejecutivo local que integran los 'populares' y preside María José Catalá mantendrá "todos los actos previstos y preparados" por ese día por el anterior gobierno formado por Compromís y PSPV.

Caballero ha felicitado a los valencianos por los dos "importantes acontecimientos" que tendrán lugar este fin de semana en la capital valenciana, la festividad de San Juan y la celebración del Día del Orgullo.

Respecto al primero ha invitado a disfrutar de la fiesta "con moderación" y sobre la segunda ha manifestado que "aquellos que querían agitar el ruido no encontrarán eco en este ayuntamiento". Así, ha aseverado que colgará la bandera LGTBI e iluminará las fachadas municipales y las fuentes ornamentales con sus colores.

Juan Carlos Caballero ha comentado que así estaba "previsto" por parte del anterior ejecutivo local de Compromís y PSPV. "La pancarta se colocará, como así lo dejó previsto el anterior equipo de gobierno", ha dicho el portavoz 'popular'.

Preguntado por si eso y la iluminación de fachadas y fuentes será así por decisión del ejecutivo saliente y no porque el actual que preside María José Catalá lo crea oportuno, Juan Carlos Caballero ha mostrado el respeto de su equipo a las conmemoraciones del Orgullo.

"Mantenemos todos los actos previstos y preparados para la celebración del Orgullo porque este ayuntamiento y este grupo municipal --en alusión al del PP-- saben que València es una ciudad diversa y no solo quiere mantener sino que además quiere apostar por la celebración" de estos eventos con tolerancia", ha expuesto.

Asimismo, ha asegurado afronta esa conmemoración como "un día de celebración con total normalidad y con total dignidad". "Mantenemos lo que ya estaba previsto. Con antelación no hemos podido impulsar muchas más acciones", ha añadido.

"REFORMISTA PERO NO REACCIONARIO"

A su vez, Caballero ha apuntado que "el nuevo equipo de gobierno es reformista pero no reaccionario" y ha dicho que "aquellas cosas que se hayan hecho bien" las va a "mantener e, incluso, mejorar".

Preguntado por si algún miembro del nuevo ejecutivo o la alcaldesa asistirán a la manifestación del Orgullo, el portavoz ha comentado que ese asunto no se ha tratado en la Junta de Gobierno Local y no ha precisado si será o no así.