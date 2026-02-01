El Ayuntamiento de València crea un comité de ética para abordar los desafíos de la inteligencia artificial

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha creado un comité de ética para abordar los "retos y oportunidades" que presenta la implantación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el funcionamiento de las administraciones públicas.

La iniciativa ha sido propuesta por la concejala de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet. El nuevo órgano municipal recibirá el nombre de Comité de Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (Cegia) y está considerado como órgano técnico colegiado de seguimiento, asesoramiento y control en materia de IA en el Ayuntamiento de València, ha informado el consistorio en un comunicado.

Su principal finalidad es "velar por el desarrollo y uso responsable, justo y conforme a derecho de los sistemas de inteligencia artificial entre los distintos servicios municipales, para asegurar el carácter armónico e integrador de todas las actuaciones en esta materia y facilitar las actuaciones conjuntas de los diversos órganos implicados", ha apuntado la administración local.

La moción presentada por la concejala de Innovación ha señalado los cuatro principales desafíos a los que se enfrentan las administraciones públicas: evitar sesgos algorítmicos que puedan generar discriminaciones, garantizar la trazabilidad de los algoritmos empleados, asegurar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos y derechos digitales y establecer medidas de supervisión y control humano sobre decisiones automatizadas.

Para la creación del Cegia, el Ayuntamiento de València ha tenido en cuenta las auditorías que efectúa la Sindicatura de Comptes en las corporaciones locales, que señalan la importancia de establecer marcos normativos claros y órganos de control específicos para garantizar el correcto despliegue de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. En 2023, la Sindicatura de Comptes destacaba la necesidad de definir estrategias municipales claras para la adopción de IA ética y responsable.

El Comité de Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que estará presidido por la persona titular de la Concejalía competente en materia de Tecnología y Agenda Digital, estará compuesto por responsables de los servicios de Secretaría, Empleo, SerTIC, Innovación, Coordinación Tributaria, Sociedad de la Información y la fundación Las Naves, entre otros departamentos y entes municipales.