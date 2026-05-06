El Ayuntamiento de València dice que Antifraude le exime de responsabilidad en la abstención de Olano por contrataciones

Archivo - Imagen de un pleno del Ayuntamiento de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha destacado que la Agencia Valenciana Antifraude exime al consistorio de responsabilidad en las abstenciones planteadas por el edil de Contratación, José Marí Olano (PP), en la Mesa de Contratación municipal ante varias adjudicaciones del consistorio.

Asimismo, desde el ejecutivo de la capital valenciana han resaltado que Antifraude señala que no se pierden las ayudas de la Unión Europea (UE) a proyectos vinculados a dichas contrataciones.

El gobierno de la ciudad se ha pronunciado, de este modo, en un comunicado tras conocerse la resolución definitiva del órgano de control sobre la denuncia que sostenía que Marí Olano incumplió el deber de abstenerse en la Mesa de Contratación al haber mantenido en los dos últimos años una relación profesional con una de las empresas licitadoras en varios expedientes. Entre estos están las obras de regeneración urbana y renaturalización de las Avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, el Servicio de explotación y mantenimiento del sistema municipal de saneamiento o los huertos urbanos de Orriols.

Ese informe --fechado el 4 de mayo y cuyo contenido ha sido dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa por la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, y el concejal de esta coalición política Ferran Puchades-- ratifica la conclusión provisional que apunta a la existencia de "vicios que afectan a la legalidad del procedimiento".

El ejecutivo local agrega que en este documento definitivo "también queda claro por las alegaciones municipales que la abstención o no del concejal Marí Olano no hubiera variado la decisión de la Mesa de Contratación", por lo que sostiene que "no alteró el sentido de los acuerdos tomados".

"No ha cambiado el sentido de los acuerdos, ya que estos no se apartaron de lo propuesto por los informes técnicos previos de los servicios gestores, ni por el servicio de contratación. Y todos se adoptaron por unanimidad", expone también el equipo de Catalá.

Asimismo, remarca que Antifraude "no pide la revisión de oficio de las contrataciones" y que "traslada una serie de recomendaciones de mejora que los técnicos municipales van a estudiar".

"Ni se pierden las ayudas de la Unión Europea, ni tiene ninguna responsabilidad el Ayuntamiento de València ni, por tanto, el gobierno municipal, por la abstención del concejal Marí Olano en la Mesa de Contratación", ha indicado el ejecutivo municipal.

En esta línea, ha apuntado que "el informe definitivo de Antifraude desmonta las mentiras de Compromís, que se basaba en el informe provisional" de esta entidad.

El gobierno ha aludido así a la rueda de prensa que este grupo ofreció el pasado lunes para dar a conocer el informe provisional de la Agencia Antifraude sobre este asunto, que detectaba "defectos graves" en la participación de José Marí Olano (PP) en la Mesa de Contratación del consistorio, "con posibles conflictos de interés mal gestionados, abstenciones incorrectas e irregularidades en la constitución del órgano".

Compromís señaló que esas circunstancias "ponen en riesgo la legalidad de contratos por valor de 255 millones de euros, incluidos 21 financiados con fondos europeos Netx Generation" y ha habló así de una "posible nulidad de contratos" que "afecta a proyectos clave".

"Compromís llegó a decir que se iban a perder ayudas europeas de una de las obras licitadas y responsabilizaba a todo el gobierno municipal", ha manifestado este ejecutivo, que ha insistido en que en el informe definitivo "también queda claro por las alegaciones municipales que la abstención o no de Marí Olano no hubiera variado la decisión de la mesa de contratación".

El equipo que lidera María José Catalá ha destacado, igualmente, que "el informe definitivo de la Agencia Antifraude sobre las abstenciones del concejal Olano en la Mesa de Contratación ha aceptado parte de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento". Entre estas cita "que se exime al gobierno municipal de cualquier responsabilidad y que las ayudas europeas no se perderán".

"NO PIDE LA REVISIÓN DE OFICIO"

El gobierno local ha agregado que una de las alegaciones municipales recoge que "la intervención del presidente --de la Mesa de Contratación-- o su abstención, no ha cambiado el sentido de los acuerdos, ya que estos no se apartaron de lo propuesto por los informes técnicos previos de los servicios gestores, ni por el servicio de Contratación, y todos se adoptaron por unanimidad".

"Antifraude recoge en su informe definitivo esta alegación municipal en parte, pues aunque lo refleja en su dictamen no pide la revisión de oficio de las contrataciones y traslada una serie de recomendaciones de mejora que los técnicos municipales van a estudiar".