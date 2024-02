El Ayuntamiento de València encargará una auditoría externa para evaluar el coste de las obras del Nou Mestalla

PSPP y Compromís critican que PP y Vox "ceden al chantaje" de Lim al no vincular la aprobación de las fichas urbanísticas al convenio

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática del Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles una moción alternativa para que el consistorio encargue "con carácter inmediato" una auditoría "externa e independiente" para evaluar el coste de las obras del estadio recogidas en el proyecto presentado por el Valencia CF SAD.

El primer punto de la moción, que ha contado con el voto favorable del PP, Vox y Compromís y la abstención del PSPV, propone que el consistorio, con carácter "inmediato", encargará una auditoría "externa e independiente para evaluar el coste de las obras del estadio, recogidas en el proyecto presentado por el Valencia CF SAD, y para que se puedan determinar y exigir eficazmente las garantías que aseguren el coste total de las obras y que las mismas no volverán a ser paralizadas".

El segundo punto de la moción, que ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y en contra de Compromís y PSPV, propone "por seguridad jurídica" posponer "cualesquiera otras cuestiones relacionadas" con el club hasta que se conozca la resolución judicial sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Valencia, cuya votación y fallo están previstos para el 6 de marzo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha explicado que el Ayuntamiento "va a garantizar, en todo momento y como no puede ser otra forma, la seguridad jurídica, con independencia de los actores que protagonicen el procedimiento administrativo".

De esta manera, "es importante que todos los grupos políticos trabajen única y exclusivamente pensando en el interés de la ciudad, para que el Valencia Club de Fútbol asuma íntegramente sus compromisos y acabe las obras del estadio y construya las dotaciones públicas incluidas en el planeamiento, como es el caso del polideportivo de Benicalap".

Desde Vox, su portavoz, Juanma Badenas, ha destacado que, con esta moción impulsada por su formación, "podremos establecer las garantías o avales necesarios para garantizar que la obra se vaya a ejecutar en su totalidad. De esta manera hemos conseguido que otros grupos municipales como son PP y Compromís se suban a la posición que tenía Vox durante los últimos meses".

Por su parte, el grupo municipal Compromís ha apuntado en un comunicado que ha sido la coalición la que ha consiguido que el Ayuntamiento haga la autoría del coste de los trabajos del proyecto presentado por el propietario del club, Peter Lim, para el nuevo estadio. La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, se ha congratulado de que el gobierno municipal "haya aceptado finalmente" realizarla "con el fin de tener las garantías de que las obras no se volverán a paralizar" y de que las previsiones del club son correctas.

FICHAS URBANÍSTICAS

Según asegura Compromís, esta exigencia la ha planteado inicialmente la coalición en la moción originaria presentada en la Comisión de Urbanismo y que, finalmente, ha incorporado el gobierno municipal en el primer punto de su propuesta alternativa. No obstante, critica que lo que no han querido validar ni el PP ni Vox "es la condición de vincular la aprobación de las fichas urbanísticas en el convenio".

Para Robles, en el segundo punto de la moción "PP y Vox mienten y están dejando la suerte de la ciudad y del Valencia C.F. en manos de los juzgados y del chantaje" que le hace Meriton, la empresa de Lim. A su juicio, "es una estafa para la ciudad y para los miles de aficionados" y "una traición".

La síndica de Compromís insiste en que el Ayuntamiento "debe mantenerse firme y no ceder al chantaje de Peter Lim" ya que la aprobación de las fichas urbanísticas "debe vincularse a la aprobación previa del convenio, que es donde se deben recoger los beneficios de la ciudad respecto a la construcción del nuevo Mestalla así como el detalle del proyecto de obra y ejecución del polideportivo de Benicalap".

Además, señala que, dada la actual situación económica y social del Valencia Club de Fútbol S.A.D, el convenio "deberá explicitar las garantías necesarias para la seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones". No obstante, Robles ha asegurado que "PP y Vox se desdicen y cambian respecto a lo que defendían inicialmente, incluso desde la oposición, y es no negociar nada con el Valencia C.F. si Lim no retiraba la demanda por la caducidad del ATE".

"Ahora dicen que esperarán a la resolución judicial dejando la puerta abierta a ceder a los intereses y al negocio de Meriton. Nuevamente vemos unas declaraciones en público y después unos acuerdos completamente distintos. Claramente están cediendo al chantaje y se están convirtiendo en cómplices dejando la ciudad y el club en manos exclusivamente de lo que quiera hacer Peter Lim sin garantía ni control", ha concluido.

ABSTENCIÓN DEL PSPV

En relación con el primer punto, desde el PSPV han explicado a Europa Press que se han abstenido "porque da por bueno el estadio low cost y deja de exigir las condiciones del estadio de la ATE" por lo que consideran que la auditoría "se hace sobre un estadio que no es el que debería ser y el aval solo se exige para ese estadio a medio acabar".

La portavoz de los socialistas, Sandra Gómez, ha criticado en un comunicado que la alcaldesa de València, María José Catalá, "pasa de exigir a Lim que retire las demandas a dejar por escrito que renuncia a ello" y ha lamentado que PP, Vox y Compromís "acuerdan renunciar a presionar a Peter Lim a la espera de la sentencia".

Para Gómez, el segundo punto, en el que han votado en contra, "corrobora la estrategia sonrojante de Catalá de confiar en que los tribunales le devuelvan la ATE a Meriton", por lo que ha expresado su "profunda indignación" ante lo que ha calificado como "estrategia clara, sonrojante y abierta de María José Catalá para ponerle las cosas muy fáciles a Peter Lim y Meriton".

Al respecto, ha insistido en que "han pasado de exigir públicamente a dejar por escrito que renuncian a exigir que retire unas demandas irracionales porque hay una evidencia clara de que no ha cumplido con su compromiso de acabar el estadio". "Están cruzando los dedos para que judicialmente los tribunales le den la razón y puedan recuperar la ATE en los tribunales", ha advertido.

Gómez ha denunciado que esto es "lo que hoy han dejado plasmado en la moción que han aprobado en la Comisión de Urbanismo, donde claramente dicen que no van a aprobar las fichas urbanísticas porque están a la espera de lo que se determine judicialmente". "No han movido ni un dedo ni han hecho ni un solo gesto durante estos meses de gobierno para que Peter Lim retirara las demandas judiciales", ha lamentado y ha añadido: "Ya entendemos por qué Peter Lim está tan cómodo con este Ayuntamiento y la Generalitat".

La síndica del PSPV ha advertido que la gestión de Catalá y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "va a tener unas consecuencias terribles para esta ciudad" porque "ha pasado de exigir de cara a los medios de comunicación y la opinión pública que desistiera de las demandas contra el Ayuntamiento a poner negro sobre blanco que está a la espera de que resuelvan los tribunales". "La desidia con la que está operando la Generalitat y el Ayuntamiento para perder el procedimiento judicial solo va a tener unos responsables: Catalá y Mazón", ha concluido.