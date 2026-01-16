El Ayuntamiento de València formula un requerimiento contra el Gobierno al no ampliar plazos de obras ligadas a ZBE

Archivo - El edil de Movilidad en el Ayuntamiento de València y presidente de la EMT de la ciudad, Jesús Carbonell, en un pleno del consistorio. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha formulado un requerimiento previo a la vía judicial contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible después que desde este departamento del Gobierno central se haya decidido la "denegación de la ampliación de los plazos" para la ejecución de obras en esta ciudad vinculadas al transportes sostenible y a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Así lo ha indicado este viernes el edil de Movilidad en la capital valenciana y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell (PP), que ha detallado que este asunto afecta a "la ejecución de fondos europeos" y se refiere a "trece proyectos relativos tanto a movilidad como al área de Urbanismo".

El edil ha considerado que "se está produciendo una persecución política" contra el consistorio de la capital valenciana "por parte del ministro --de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar-- Puente". "Un ejercicio de matonismo y un maltrato y ninguneo contra el Ayuntamiento de València", ha aseverado, además de considerar que las argumentaciones de la administración central se asientas en "premisas falsas" y en "contradicciones" de Puente.

El responsable municipal, que ha hablado de esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, ha concretado que "dentro de ese paquete de ayudas están recogidos proyectos de peatonalización muy diversos, la obra más importante que se está ejecutando en la ciudad de València desde hace treinta años", la remodelación de la avenida Pérez Galdós, y "una serie de carriles bici".

Igualmente, ha apuntado que esos trece proyectos comportan ayudas por un importe de "casi 20 millones de euros", a la vez que ha remarcado que de todos esos proyectos "estarían pendientes de acabar las actuaciones correspondientes a Pérez Galdós, en concreto, 1,8 millones sobre el total solicitado que fue de 8 millones de euros de ayudas".

"Por tanto, estaría ejecutado el 85 por ciento de dicho importe de ayudas", ha subrayado, además de destacar que por lo que respecta a los carriles bici "estaría pendiente de ejecutar 1,2 millones" y se tendría "una ejecución del 75 por ciento".

"El Ayuntamiento de València llegará donde haga falta para que no se pierda un solo euro de las ayudas europeas", ha asegurado Jesús Carbonell, que ha avanzado que "se va a iniciar una batalla judicial contra el Gobierno de --Pedro--Sánchez ante la nueva ofensiva contra" este consistorio "al negar la ampliación de plazos de ejecución de fondos europeos por los retrasos que provocó la dana", ha subrayado.

El concejal ha apuntado que se está ante "una actuación personal" de Óscar Puente y su resolución se deben a "motivos políticos y no técnicos". A este respecto, ha afirmado que el responsable de Transportes y Movilidad Sostenible "no aplica los mismos criterios para aprobar prorrogas en la ejecución de los proyectos europeos que otros ministros del gobierno" como las titulares de Hacienda o el de Transición Ecológica, que "han modificado las bases para poder ampliar los plazos como consecuencia de la dana para sus propias convocatorias de ayudas".