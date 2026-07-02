El Ayuntamiento de València impulsa el plan València + Segura para la formación del sector turístico ante emergencias

El Ayuntamiento de València impulsa el plan València + Segura para la formación del sector turístico Ante situaciones de emergencia. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha presentado este jueves el plan València + Segura para la formación del sector turístico ante situaciones de emergencia. La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, y el concejal de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, han participado en una jornada de formación al sector.

El eje central de este encuentro ha sido la presentación del Manual de Coordinación y Comunicación frente a Emergencias para el sector turístico, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Visit València, nace para complementar y dotar de herramientas prácticas al programa integral València + Segura, desarrollado de forma transversal por el Ayuntamiento, la Universitat de València a través de la Cátedra MESVAL y la colaboración del Cuerpo Municipal de Bomberos de la ciudad y expertos de la Universitat de València, ha detallado la administración local.

El citado documento servirá "como guía de cabecera para los profesionales" del turismo. El objetivo es "seguir expandiendo la cultura de la prevención, en este caso, a través de protocolos claros de actuación, definir los canales de comunicación adecuados y estandarizar los mensajes para evitar la desinformación durante posibles crisis", siempre "identificando los diferentes avisos de preemergencia o emergencia y qué acciones de autoprotección adoptar en cada uno de los casos".

El Ayuntamiento ha asegurado que la primera sesión de este plan formativo ha contado "con una masiva asistencia" y ha señalado que esto "demuestra el compromiso del tejido empresarial valenciano".

Así, ha detallado que han participado "profesionales de primera línea, incluyendo representantes de alojamientos turísticos y plazas hoteleras, establecimientos hosteleros y de restauración, la red de oficinas de información turística, empresas gestoras de actividades y experiencias, museos y espacios culturales de la ciudad, así como sedes de reuniones, congresos y sector MICE".

La jornada ha incluido simulaciones teóricas y casos prácticos impartidos por efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos, quienes han explicado cómo optimizar los tiempos de respuesta y cómo interactuar con los servicios de rescate a partir de los avisos de preemergencias o emergencias que se determinen, bien ante fenómenos meteorológicos adversos o ante cualquier situación de riesgo, ha explicado el consistorio.

"FACTOR DETERMINANTE"

Paula Llobet ha destacado que la percepción de seguridad "es un factor determinante a la hora de elegir un destino". "Los profesionales del sector turístico son, en la gran mayoría de las ocasiones, la primera referencia para quienes nos visitan cuando se produce una situación inesperada o una crisis", ha señalado la concejala.

Llobet ha añadido que "cuando una persona está lejos de casa, desconoce el entorno, las vías de evacuación o, incluso, no entiende el idioma local, ofrecer una respuesta rápida, empática, coordinada y basada en información fiable puede marcar una gran diferencia".

El plan destinado al sector turístico "por tanto, no solo incide en la cultura de la prevención, sino que protege la reputación de València como un destino que cuida de sus visitantes hasta en las circunstancias más difíciles", ha remarcado el consistorio.

ANTICIPACIÓN

El concejal de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil, por su parte, ha resaltado la importancia de la anticipación. "La prevención y la formación continua son nuestras herramientas más eficaces para mejorar la capacidad de resiliencia de la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia. La estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, nuestros bomberos, la Fundación Visit València y el conjunto del sector turístico es el mejor escudo para afrontar de forma coordinada y serena cualquier escenario de emergencia", ha manifestado.

Juan Carlos Caballero ha indicado que "València ha de ser reconocida internacionalmente no solo por su atractivo turístico, sino por ser un destino resiliente, que transmite confianza ante cualquier adversidad que pudiera haber".

El Ayuntamiento ha señalado que esta jornada "es solo el punto de partida del plan València + Segura, que continuará desplegando nuevas sesiones formativas y actualizaciones del manual para adaptarse a los nuevos retos en materia de prevención y autoprotección ciudadana y turística".