El Ayuntamiento de València impulsa el talento musical joven con el III Ciclo de Conciertos

Alumnado del Conservatorio José Iturbi en el Palau de la Música de València, en una imagen de archivo - AYTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Familia, Juventud e Infancia y en colaboración con la estrategia urbana València Music City, organiza este mes de noviembre la tercera temporada de Conciertos del Mesón Morella, que estarán protagonizados por alumnos y alumnas de los conservatorios profesionales de música de la ciudad: el Conservatorio Municipal José Iturbi y el Conservatorio Nº2 de Valencia.

Las actuaciones tendrán lugar en el histórico Mesón Morella, un espacio cultural que se convierte en escenario para la música y la formación artística de las y los jóvenes intérpretes valencianos, según ha resaltado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha destacado que "con esta programación, se sigue apoyando el talento joven de la ciudad, ofreciendo a los músicos oportunidades reales para actuar y compartir su trabajo con el público".

El programa 'Cultura Joven' se ha consolidado como una herramienta "fundamental" para "acercar la oferta cultural a la juventud, fomentar la participación y generar espacios de convivencia en torno al arte y la música", ha subrayado.

El objetivo del programa es ofrecer una plataforma de proyección al alumnado de los conservatorios profesionales de música de València, al tiempo que acercar la música clásica al público en un entorno cercano y accesible.

Los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo, y se celebran en dos ciclos, otoño y primavera. Los conciertos del ciclo de otoño tendrán lugar los días 13 y 27 de noviembre y 4, 11, 18 y 19 de diciembre, e incluirán repertorios variados que van desde la música de cámara hasta piezas para solistas, en una convocatoria que permitirá observar la diversidad y el alto nivel de la formación musical en la ciudad. Los del ciclo de primavera se anunciarán el próximo mes de enero.

Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento se pretende seguir dando apoyo a las y los jóvenes músicos valencianos, así como visibilidad y la oportunidad de compartir su talento con la ciudadanía. También se busca consolidar el Mesón Morella como un espacio cultural abierto, donde tradición y juventud se dan la mano. El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a disfrutar de este ciclo musical, que refuerza el "compromiso" de València con la educación artística y la difusión cultural.

MÁS DE 300 INTÉRPRETES

En sus tres ediciones anteriores, han pasado ya más de 300 alumnos por el escenario del Mesón de Morella, entre solistas, grupos de cámara y coros de los conservatorios. Estos ciclos de conciertos sirven también para establecer sinergias de colaboración entre los conservatorios José Iturbi y Nº2 de Valencia.

El fomento de la música en vivo, la búsqueda de la excelencia en la programación musical, el fomento de la educación musical y el incentivo de la participación ciudadana a través de la música son algunos de los objetivos operativos de la estrategia València Music City, con los que se alinea esta propuesta.