El Ayuntamiento de València inicia la rehabilitación de Abastos, edificio de Goerlich en el que invertirá 1,5 millones

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha iniciado la rehabilitación integral del complejo municipal de Abastos, de Javier Goerlich, uno de los edificios "más emblemáticos" y "simbólicos" del barrio de Arrancapins. La ejecución de las obras, que corre a cuenta de la empresa Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (CLEOP), está previsto que finalice en un plazo máximo de 12 meses, tras una inversión de 1,5 millones de euros.

La actuación municipal se centra en cinco ámbitos del conjunto arquitectónico: fachadas principales (calles Alberic y Bon Orde); fachadas y elementos exteriores de la nave derecha; fachadas del pasaje; la cubierta lucernario de la nave derecha y el pasaje, así como los pavimentos exteriores y del hall.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este jueves el complejo de Abastos y ha destacado que desde el año 1990 "no se había hecho ninguna intervención". "Tenía bastantes problemas, especialmente por filtraciones de agua, el estado del pavimento, toda la estructura exterior en general y el revestimiento", ha concretado y ha subrayado que la rehabilitación se hará por fases "porque es un edificio que está en uso y va a continuar desarrollando toda su actividad" para no perjudicar a usuarios ni vecinos. Incluso, según ha precisado, quedará abierto el parque infantil de la parte exterior.

"Estoy muy orgullosa de haber podido cumplir mi palabra dos años después de comenzar esta legislatura y empezar a trabajar en una deuda pendiente con nuestro antiguo Mercado de Abastos, que es uno de los elementos más significativos y simbólicos de la ciudad de València", ha añadido la alcaldesa, quien ha añadido que este edificio siempre le había "preocupado" y tenía un "compromiso" firme con ello, ya incluido en su programa electoral.

Los trabajos de rehabilitación se centrarán en la envolvente del edificio, fachadas y cubierta, y se llevarán a cabo principalmente obras de reparación de fisuras en las fachadas, eliminación de humedades por escorrentía en las fábricas y ornamentos de piedra, reparación de desprendimientos de recubrimientos en las cornisas y aleros, reparación de los elementos ornamentales de piedra, y reconstitución de los daños en las molduras.

Asimismo, se prevé efectuar las necesarias reparaciones de pilares, vigas y forjados de hormigón, sustitución de los vidrios rotos en las vidrieras de los pórticos y lucernarios, eliminación de la corrosión en los elementos no estructurales, así como el anclaje o sustitución de los desprendimientos en aplacados de fachada, y la eliminación de la suciedad y los excrementos de las aves.

Para evitar la anidación de las palomas en el edificio, que provoca excesiva suciedad por excrementos, el proyecto técnico contempla la instalación de un sistema inhibidor por ultrasonidos para ahuyentarlas. Finalmente, se efectuará la limpieza y reparación del pavimento del vestíbulo de acceso al instituto y polideportivo y de las filtraciones de agua por el lucernario de la cubierta del complejo deportivo y del pasaje común.

La ejecución de la rehabilitación integral del complejo del distrito de Extramurs fue adjudicada el pasado 4 de abril de 2025 a la empresa CLEOP por un importe total de 1.518.663,92 euros. El proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por el despacho Boreas Consultoría Técnica.

EJEMPLO DE ARQUITECTURA RACIONALISTA

El edificio de Abastos está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) y constituye un "ejemplo significativo" de arquitectura racionalista en la ciudad. Diseñado por el arquitecto Javier Goerlich Lleó, su construcción comenzó el 1 de diciembre de 1940. Tras diferentes interrupciones, la actuación concluyó definitivamente el 28 de junio de 1948, por lo que actualmente tiene una antigüedad de 77 años. El inmueble ocupa dos manzanas completas, con una superficie total de 23.800 metros cuadrados.

El conjunto arquitectónico original, es decir, los edificios y sus partes, los espacios que las relacionan y el vallado de la parcela, está considerado de interés patrimonial. El complejo está rodeado por calles interiores separadas del exterior por una gran verja de hierro con pilastras de piedra caliza. En origen, además de los puestos para la venta, contaba con dependencias administrativas, peso público, oficina de especies grabadas, servicio de inspección veterinaria, estanco y cafetería, entre otras.

En la actualidad acoge el IES Abastos, una comisaría de la Policía Nacional y las dependencias del polideportivo y la piscina municipal dependientes de la Fundación Deportiva Municipal (FDM).

POLIDEPORTIVO

Preguntada por la situación del Polideportivo de Abastos, que esperan los vecinos desde hace tiempo, Catalá se ha mostrado de acuerdo con ellos y ha compartido su preocupación. "Estoy verdaderamente indignada por la gestión que ha hecho el anterior equipo de gobierno del mantenimiento y de los contratos de las instalaciones deportivas municipales", ha apuntado y ha subrayado que todas las concesiones administrativas que vencieron entre el año 2015 y 2023 "caducaron y no se renovaron".

Y este, ha dicho, "es un ejemplo claro" ya que caducó la concesión en 2018 y desde entonces "nadie licitó la nueva" y, por tanto, "el actual adjudicatario, que es tan precario y que no tiene una concesión en vigor, pues evidentemente no hace obras de mantenimiento".

No obstante, ha subrayado que no es un tema "puntual" de Abastos sino que es "un tema de toda la ciudad". "Todas las concesiones administrativas que vencieron entre 2015 y 2023 se dejaron en precario. No se licitó ni una nueva concesión", ha afirmado, incluso "aquellas instalaciones deportivas que estaban gestionadas por clubes deportivos tampoco tenían un contrato, una concesión administrativa, un trámite administrativo en vigor".

Así, ha asegurado que esta misma semana ha hecho entrega de una autorización administrativa a los clubes "para que puedan tener algo vigente para poder gestionar esas instalaciones". En el caso de Abastos, "estamos terminando los pliegos y yo creo que de aquí a final de año saldrá la licitación", si bien ha insistido en que no es una cuestión de Abastos, sino de Orriols, Ayora y "todas las instalaciones deportivas" que "estaban en precario".

En este caso de Abastos, que será el primero en salir, han mostrado interés por lo menos tres empresas. "Es una instalación muy atractiva desde el punto de vista empresarial, porque evidentemente tiene muchísimos abonados, está en el centro de la ciudad, tiene un barrio muy consolidado. Y yo creo que aquí va a haber buenas empresas y buenos planes de inversión", ha manifestado.

"En el anterior debate de Estado de la Ciudad dije que no sé a qué se dedicaba Borja Santamaría, Javier Mateo, el Partido Socialista, Joan Ribó, en el tema de la Fundación Deportiva Municipal. Y dije, un poco de cachondeo, que si no sabía si iban a jugar a la 'Play' a la Fundación Deportiva Municipal. Es que ahora me confirman que si no iban a jugar a la 'Play' iban a tomarse cafés. Porque sacar concesiones administrativas, pliegos y dar seguridad jurídica a los que están gestionando las instalaciones deportivas, ni una sola".