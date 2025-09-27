El Ayuntamiento de València lanza cursos gratis de idiomas para jóvenes durante el curso 2025-2026

Archivo - Estudiantes en imagen de archivo. - JCCM - Archivo

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Familia, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de València ha puesto en marcha una nueva edición del programa Idiomas Jóvenes, una iniciativa gratuita dirigida a personas de entre 12 y 30 años interesadas en mejorar su competencia en lenguas extranjeras y en valenciano.

La oferta incluye cursos de inglés, francés, italiano, alemán y valenciano en diferentes niveles, que se desarrollarán a lo largo del curso académico 2025-2026, divididos en tres trimestres, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Las clases de italiano arrancaron el 22 de septiembre, mientras que las de francés, alemán, valenciano e inglés comenzarán la semana del 29 de septiembre. La formación se prolongará hasta junio de 2026.

El Ayuntamiento ha resaltado que los cursos no solo proporcionan una base sólida en gramática y vocabulario, sino que también ofrecen espacios de conversación que favorecen la práctica real y el intercambio cultural.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha señalado que con este programa quieren "dar a la juventud de València una herramienta gratuita, útil y accesible para ampliar sus horizontes personales y profesionales".

"Aprender idiomas es abrir puertas al futuro. El éxito de ediciones anteriores nos demuestra que existe una gran demanda y motivación entre los jóvenes, por eso seguimos apostando por una oferta variada y de calidad que contribuya a su desarrollo académico, laboral y cultural", ha recalcado Gil.