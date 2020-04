El Ayuntamiento de València prepara la revisión de sus cuentas por el Covid-19 con un análisis de ingresos y gastos

Vilar dice que será una modificación del presupuesto de 2020 "en profundidad" que también tendrá en cuenta el remanente que se pueda usar ante la crisis actual

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha iniciado, con "una estimación de la caída de ingresos" y con un estudio en todas las delegaciones municipales de los gastos que no se consideran "esenciales y básicos" para poder destinarlos a otros fines, los pasado para reformar su presupuesto de 2020 con el fin de adaptarlo a la nueva situación económica derivada de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, el concejal de Hacienda en esta ciudad, Ramón Vilar, que ha precisado que en dicha modificación, que ha calificado de "importante", también se tendrá en cuenta la autorización del Gobierno central para poder destinar los remantes de las cuentas municipales a gastos derivados de esta crisis.

"Será una modificación de presupuesto importante. Estamos sujetos también a que nos llegue el decreto por el que el Ministerio de Hacienda autorice a aplicar a estos gastos los remanentes de 2019", en el caso de València 60 millones de euros, ha expuesto el edil.

Vilar ha reiterado en los últimos días, como también hizo en el último pleno del consistorio, la decisión del gobierno municipal --conformado por Compromís y PSPV-- de llevar a cabo la revisión del presupuesto de 2020 dadas las circunstancias y necesidades actuales. Ha insistido en que será "una reforma en profundidad" y ha precisado que se acometerá "no solo aplicando el remanente" sino también teniendo en cuenta otras medidas.

A este respecto, el responsable municipal ha comentado que desde la concejalía de Hacienda que dirige se han "cursado instrucciones para hacer una proyección, una estimación, de la caída de ingresos que en el actual contexto tendrá el Ayuntamiento "por dos cuestiones: las medidas fiscales establecidas" para ayudar a paliar los efectos del Covid-19 "y la caída de la actividad económica" en la ciudad.

Asimismo, ha resaltado que también desde su departamento "ya se ha indicado a las distintas delegaciones municipales y a todos los organismos dependientes del Ayuntamiento, como el Palacio de Congresos o el Palau de la Música, que vayan haciendo un diseño de gastos que consideren no esenciales y básicos" y que "se podrían pasar a otras partidas de gastos.

Ramón Vilar ha señalado que cuando todos esos datos estén recopilados y estudiados se podrá acometer la modificación general del presupuesto. Ha apuntado que hasta ahora se han hecho modificaciones "puntuales", que se aprobaron en el último pleno, por la crisis actual para asistencia social, otorgar ayudas encaminadas a que las comisiones falleras puedan pagar a sus proveedores, aplicar ayudas para autónomos y pymes o implementar el teletrabajo.

"PARTIDAS ABIERTAS"

El concejal ha agregado que son "partidas abiertas" que se podrán ir implementando "conforme vaya evolucionando" la situación derivada de la crisis del coronavirus. "Cada modificación es cerrada pero se puede iniciar otra y que la autorice el pleno", ha dicho, al tiempo que ha indicado que "la grande será cuando se aplique el remanente".

"El Gobierno central ha autorizado en los últimos años, tanto con Montoro como con Montero, a aplicar el remanente a amortizar deuda y a pagar facturas pendientes y una parte a inversiones financieramente sostenibles. Ahora hemos pedido al Gobierno, también otros ayuntamientos, más flexibilidad" además del 20 por ciento que se puede destinar ya a gastos derivados de la crisis sanitaria, ha expuesto.

En este sentido, Ramón Vilar ha comentado también que el actual no es momento de "quitar inversiones que generan puestos de trabajo" porque estos son "necesarios".

Respecto a la fecha en la que se podrá hacer efectiva la revisión general de las cuentas municipales de este año, el titular de Hacienda no la ha precisado pero ha dicho que "si técnicamente" diera tiempo podría llevarse al pleno de abril. No obstante, ha expuesto que si no fuese así se podría hacer "uno extraordinario", también con "el decreto del remanente". Ha agregado que previamente se tendrá que "dar cuenta a la Junta de Gobierno Local una vez se tenga toda la relación de gestos más o menos prescindibles y la proyección de ingresos".

Respecto al "presupuesto de guerra" que reclama desde la oposición municipal el PP ante la situación actual y los efectos del Covid-19, Ramón Vilar ha afirmado que no sabe "muy bien a qué se refiere".

"El presupuesto es el vigente, no un nuevo presupuesto. Se modifica sobre el actual", ha aseverado, a la vez que ha insistido en que "no tiene sentido hacer una modificación global hasta conocer la solución del remanente". "La global no tiene sentido antes de saber cómo se aplica el remanente", ha subrayado.

"SEGUIR FUNCIONANDO"

El delegado de Hacienda ha afirmado que le parece "bien" que la oposición haga propuestas pero ha pedido "rigor". "Un aumento de gastos y una disminución brutal de ingresos pueden conducir al colapso y el Ayuntamiento tiene que seguir pagando nóminas, recogida de basuras y a policías locales", ha manifestado.

Vilar, que ha declarado que también se debe "hacer frente a gastos extraordinarios", ha añadido que "reducir los impuestos y reducir los ingresos es poco razonable". "No se puede colapsar el Ayuntamiento, debe seguir funcionando".

Asimismo, el concejal ha resaltado que las administraciones locales, "sean del partido que sean", están "haciendo lo que pueden" para "ayudar a los ciudadanos, a las empresas y a los autónomos" pero ha afirmado que la actual situación "va más lejos y ya no es ni tan siquiera un tema de estado".

Por ello, ha opinado que "no estaría de más algún tipo de acuerdo estabilización de la situación entre fuerzas políticas y sociales", ha instado a "un gran acuerdo parlamentario, de sindicatos y patronal" y ha advertido de que "también se requiere una acción europea grande".