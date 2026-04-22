El Ayuntamiento de València prevé recibir la semana que viene el proyecto definitivo del Parque de Desembocadura

La alcaldesa de València, María José Catalá, acude la celebración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València prevé recibir la semana que viene, de manos de los redactores, el proyecto definitivo del "emblemático" parque de Desembocadura.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha calificado este proyecto como "estratégico y emblemático" para la ciudad, ya que que permitirá una conexión verde entre la fachada marítima y el jardín del Turia.

La primera edil ha explicado, tras el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, que, una vez el equipo redactor entregue el proyecto, los Servicios Municipales supervisarán que todo esté correcto y a partir de ahí se enviará a su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno.

Para Catalá, es "una actuación histórica que permitirá conectar el jardín del Túria con el mar, con un presupuesto de más de 18 millones de euros". "Una actuación ambiciosa de más de 100.000 m2 de zonas verdes que incluirá un mirador sobre la desembocadura, parques infantiles, un anfiteatro, zona de esparcimiento canino, pasarelas de conexión, islas fluviales y carril bici", ha insistido.

En la misma línea, ha subrayado que el Parque de Desembocadura constituye "una actuación clave de este equipo de gobierno para resolver el encuentro de València con su fachada marítima y saldar una deuda histórica con el distrito de Poblats Marítims y, en especial, con el barrio de Natzaret".

Preguntada por si se marca algún plazo de ejecución, la máxima responsable municipal ha enfatizado que a ella le "encantaría" que el parque avanzara muy rápido, pero ha resaltado que es "un gran proyecto". "A ver si conseguimos que los ministerios correspondientes firmen con nosotros ese convenio y, a partir de ahí, ya es la licitación que tiene que hacer la Autoridad Portuaria".

DINERO RESERVADO

En este sentido, ha remarcado que le consta que la APV en su plan estratégico "tiene el dinero reservado, es decir, que el año pasado y este año los 13 millones inicialmente los tiene reservados".

"Por tanto, yo pienso evidentemente que también cuenta como nosotros con poder iniciar cuanto antes esas obras. Es verdad que estamos a expensas de que haya un convenio que nosotros aprobaremos el texto definitivamente en Junta de Gobierno la semana que viene, estamos a expensas de remitir a los ministerios y los ministerios son los que tienen que firmar con nosotros los textos", ha finalizado.