El Ayuntamiento de Villena constituye este martes la comisión sobre el robo del Tesoro

Archivo - Imagen del exterior del Museo de Villena (MUVI) - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villena (Alicante) constituirá este martes la comisión especial sobre el robo del Tesoro de la localidad, perpetrado el pasado 27 de agosto en las instalaciones del Museo de Villena (MUVI) y del que este domingo se cumplió un mes.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han precisado que esta sesión constitutiva será un "formalismo" y se celebrará "a puerta cerrada". También han señalado que el consistorio informará posteriormente de "la composición, el calendario y las peticiones de comparecencia".

El pleno municipal, en una sesión extraordinaria y urgente, aprobó el 2 de septiembre por unanimidad la propuesta de creación de esa comisión. Mientras tanto, la Guardia Civil sigue indagando sobre lo ocurrido y, aunque desde el instituto armado indicaron el pasado día 8 que la investigación avanzaba, por el momento no han trascendido detalles sobre las pesquisas.

Además, recientemente la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana aseguró que ya estaba estudiando la documentación remitida por el Ayuntamiento de Villena relativa a la sustracción. Entre esa información pedida, según detalló la administración autonómica, había, entre otros, los informes técnicos y atestados policiales sobre los hechos, la relación detallada de las piezas sustraídas, los datos sobre el traslado que se hubiera realizado de las piezas no sustraídas y medidas de seguridad adoptados durante este.

El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 a. C., considerado una pieza singular de la Edad de Bronce, y compuesto, en su mayoría, por piezas de oro: once cuencos, 28 brazaletes como el conjunto más numeroso, tres botellas y varias piezas diversas. También por tres botellas de plata y dos piezas mixtas --un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro-- y un brazalete de hierro.