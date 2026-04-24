El Ayuntamiento de Xàtiva denuncia el robo del mecanismo de una tirolina de la Cova Negra

El consistorio apela a la responsabilidad ciudadana y anuncia un refuerzo de la vigilancia para proteger el mobiliario urbano

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Tirolina - AYUNTAMIENTO XÀTIVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 24 abril 2026 14:15
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   VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha denunciado el robo del mecanismo de la tirolina instalada en la explanada situada junto a la caseta de la luz, en el Paraje Natural de la Cova Negra, cuya instalación se realizó gracias a una subvención de la Diputació de València.

   Se trata de un acto incívico que afecta directamente al uso y disfrute de este espacio público por parte de la ciudadanía, especialmente de los más pequeños, señala el consistorio en un comunicado.

   Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva y al respeto por el mobiliario urbano y los servicios públicos, que son patrimonio de todos.

   Este tipo de actuaciones, aseveran, conlleva un perjuicio económico y social que repercute en el conjunto de la población, en este caso especialmente en las familias y en los niños.

   Asimismo, el consistorio informa de que los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil y que se adoptarán medidas para reforzar la vigilancia en la zona, con el objetivo de prevenir futuros actos vandálicos y garantizar la conservación de los espacios públicos municipales.

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