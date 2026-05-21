Baenas Tandem y Ceballos & Sanabria serán los artistas de las fallas municipales 2027

Archivo - Vista del montaje de la falla del Ayuntamiento de València, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los jurados de las fallas municipales han decidido que Baenas Tándem, con 'Vuelvo a mi tierra', en el caso de la grande, y Ceballos & Sanabria con 'Temps de falles', en el caso de la infantil, serán los artistas para 2027 tras presentarse ante los jurados las seis propuestas presentadas a ambas categorías.

La falla grande ganadora 'Vuelvo a mi tierra' ha sido presentada por Baenas Tándem, con diseño de José Luís Santés. Tendrá un presupuesto de 240.000 euros y se ha impuesto a los proyectos de Manolo García & Manolo García, con diseño de José Aguilar y Manolo García Lleonart, con diseño de Javier Valiente.

El jurado ha estado formado por Vicente Alventosa Carro, Mª Pilar Giménez Santamaría y Mª Desamparados Olmos Farinós, a propuesta del Grupo Popular; Georgina Torres García y Víctor Valero Valero, por Compromís; María Jesús Giménez Pinto, por el Grupo Socialista; y María Pilar Moral Barraca, por Vox, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Para la Falla Infantil se ha elegido como lema 'Temps de falles' de Ceballos & Sanabria, que cuenta con presupuesto de 44.000 euros. Además se habían presentado las propuestas de Pedro Mascarell Villarreal, con diseño de Gema Márquez Benavent, dirección artística de Ramón Espinosa Aguilar e ilustración digital de Lesly Hernández; Vicente Julián García Pastor, con diseño de Juan Ramón Vázquez García.

El jurado de la falla infantil figuran María Estela Arlandis Ferrando, Arantxa Silla Correcher y Mª Soledad Burgos Piqueras, a propuesta del Grupo Popular; Reyes Pérez Manglano y Juanjo Medina Bonilla, por Compromís; Zvonimir Ostoic, por el Grupo Socialista; y María Gonzálbez Bernad, por Vox.

Los bocetos de los artistas ganadores se darán a conocer el 11 de junio en la Ciudad del Artista Fallero en el Espacio Multidisciplinario Els Tallers, conociéndose así los detalles de las dos fallas que presidirán la plaza del Ayuntamiento el próximo mes de marzo.

Los jurados han tenido en cuenta para su elección la solvencia técnica y artística global del proyecto, así como su originalidad, el carácter satírico, la claridad conceptual, la calidad compositiva y espacial, la accesibilidad, la relación visual desde el exterior y la adecuación de los materiales a una 'cremà' "lo más limpia y respetuosa posible" con el medio ambiente.