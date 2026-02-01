Baiuca une la tradición gallega y la electrónica contemporánea en el auditorio Roig Arena

Baiuca en el Roig Arena - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baiuca ha presentado este sábado en el Roig Arena, con el recinto prácticamente lleno, su propuesta musical, un proyecto que fusiona la esencia de la tradición gallega con elementos de electrónica contemporánea.

El productor gallego ha presentado los temas de su último disco de estudio, 'Barullo' (2024), sin olvidar algunos de los éxitos de sus dos trabajos anteriores, 'Solpor' (2018) y 'Embruxo' (2021), según ha explicado el Roig Arena en un comunicado.

El recital ha arrancado en torno a las nueve de la noche con la interpretación de 'Paeqb' y 'Rachafaldra', dos temas de 'Barullo', su disco más electrónico y con sonido cercano al 'clubbing'. Le han seguido 'Alentejo', 'Luar' y 'Sísamo', esta última, una de las composiciones más melódicas de su repertorio y que canta en colaboración con Antía Ameixeiras.

En 'MonteViso', Baiuca ha tomado una canción popular gallega y la ha actualizado con sonidos electrónicos, mientras que en 'Diaño', ha recuperado la figura mitológica del diño gallego, un personaje pícaro y burlón profundamente arraigado en el folclore.

Desde el Roig Arena han narrado que durante dos horas, la tradición gallega y la vanguardia electrónica han convivido en una "simbiosis extraordinaria". Gaitas, pandeiretas y muñeiras se han entrelazado con 'beats' y sintetizadores que expandían el folclore hacia nuevos territorios.

En 'Meigallo', Baiuca ha evocado el imaginario de leyendas de las meigas y las brujas, mientras que 'Solstício' representa una fusión de las tradiciones y de la música gallega y portuguesa.

Para el tramo final, ha apuntado el Roig Arena, se ha reservado una secuencia "especialmente emotiva y festiva": su personal canto a la 'Morriña', el canto al folclore gallego y asturiano de 'Veleno' --que en su versión de estudio interpreta junto a Rodrigo Cuevas-- y las celebradas 'Ribeirana' y 'Baile', dos temas que han puesto en pie al público y han demostrado que "la música tradicional gallega no solo sobrevive, sino renace gracias a una mirada contemporánea que la proyecta hacia un escenario global".