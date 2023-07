El bajista Dave Holland inicia con su nuevo cuarteto el 26º Festival de Jazz de València

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El legendario bajista y compositor, poseedor de tres Grammys, Dave Holland comienza este martes a las 20.00 horas en el Teatro Principal la programación del 26ª Festival de Jazz de València, al que regresa tras 24 años de ausencia.

Figura destacada dentro del estilo avant-garde, es considerado uno de los grandes músicos de jazz y se presenta con el pianista Kris Davis, piano y Fender Rhodes, el saxo alto Jaleel Shaw, el batería Nasheet Waits y con el ingeniero de sonido Wolfgang Shernhammer, ha indicado el Palau de la Música en un comunicado.

El director del auditorio, Vicent Ros, ha destacado que el festival arranca "con uno de los grandes referentes mundiales del jazz actual, dentro de una brillante programación en la que se podrá disfrutar de otras grandes estrellas y de debuts como Monty Alexander y Kurt Elling, junto con el mejor jazz valenciano, situando a València en el circuito de los mejores festivales de Jazz del mundo".

Dave Holland ha trabajado con los grandes entre ellos, Miles Davis, Stan Getz, Chick Corea, Anthony Braxton, Sam Rivers, el trío Gateway con John Abercrombie, Jack DeJohnette y con el guitarrista Pepe Habichuela.

En los 90, fue parte de un tour mundial con Jack DeJohnette y su banda 'Parallel Realities', integrada por Herbie Hancock y Pat Metheny entre otras. Además, participó en el álbum 'Question And Answer', nominado para los Grammy como mejor álbum jazz y también tocó en el álbum de Joe Henderson 'So Near, So Far' que ganó un Grammy.

El músico es habitual del trío de Herbie Hancock y forma parte de un nuevo cuarteto con Steve Nelson, Eric Person y Gene Jackson, que gira continuamente por Europa y los Estados Unidos.

Las siguientes citas del Festival en el Teatro Principal serán las actuaciones del célebre pianista Monty Alexander, que debutará el 5 julio, alcanzando una amplia gama del jazz y de Jamaica: el cancionero americano y el blues, el gospel y el bebop, el calypso y el reggae.

Al día siguiente será el turno del flamenco-fusión del pianista Alex Conde con Los Indultados y el 7 de julio vuelve al festival la Orquesta de València con el pianista Albert Sanz, bajo la dirección de Daniel Abad, para presentar la versión sinfónica de 'La espuma de mar' del propio Sanz.

El grupo lituano Dainius Pulauskas Group debutará la mañana del 8 de julio, mientras que por la tarde será el turno del guitarrista Ximo Tébar con el cantante brasileño Gladston Galliza, quienes fusionarán los ritmos y armonías de Brasil y el Mediterráneo.

El 9 de julio volverá la mítica Dianne Reeves para ofrecer al público valenciano su impresionante virtuosismo, destreza en la improvisación y su estilo único de jazz y R&B.

Debuta también en el Festival el cantante Kurt Elling el 11 de julio, y el 12 llegará el saxofonista Kenny Garrett, fácilmente reconocido como uno de los maestros vivos más brillantes e influyentes del jazz moderno.