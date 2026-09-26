Balance de gestión, dana, financiación y medidas de futuro, ejes de Pérez Llorca en el Debate de Política General

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afrontará este próximo lunes en Les Corts el Debate de Política General, la cita que abre el curso parlamentario y en la que el jefe del Consell expone sus objetivos y los grupos de la oposición intentan sacar adelante sus propuestas de resolución. Llorca ofrecerá un balance de gestión e inversiones y planteará "medidas de futuro" para la Comunitat, en una intervención en la que hará alusión a asuntos como la financiación, la recuperación tras la dana o la economía.

Será el primer debate como 'president' para Llorca, que llegó al Palau de la Generalitat a finales del año pasado tras la dimisión de Carlos Mazón, y el último de la legislatura.

El Debate de Política General arrancará el lunes a partir de las 12 horas, con la intervención de Llorca sin límite de tiempo. Durante el resto del día será el turno de los síndics de los grupos parlamentarios por espacio de media hora cada uno: primero subirá a la tribuna José Muñoz (PSPV), después Joan Baldoví (Compromís) y en tercer lugar José Mª Llanos (Vox), tras lo que lo hará Nando Pastor (PP). Finalizadas estas intervenciones, Llorca podrá contestar de forma conjunta o separada. Posteriormente, los grupos pueden hacer uso de un turno de réplica de diez minutos cada uno, al que el 'president' puede contestar durante el mismo tiempo.

Al día siguiente, las formaciones presentarán sus propuestas de resolución, que se debatirán y someterán a votación en la sesión del miércoles, con la que finalizará este debate.

ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y TERRITORIAL

El jefe del Consell informará, según los criterios generales del Debate, consultados por Europa Press, sobre la situación de la Comunitat Valenciana y propondrá medidas para "seguir transformándola en el ámbito social, económico y territorial".

También dará cuenta de la acción desarrollada por el Consell para "reorientar las políticas públicas de la Generalitat respecto a las dos últimas legislaturas, recuperar la normalidad del debate público y la estabilidad de las instituciones dejando atrás la crispación, confrontación y polarización constante, para dedicar todos los esfuerzos del Gobierno valenciano en solucionar los problemas reales de alicantinos, castellonenses y valencianos".

Asimismo, Llorca hará balance sobre "la gestión e inversiones realizadas para reforzar los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y servicios sociales", y pondrá de manifiesto "los avances que se han producido en materia de vivienda".

Igualmente, hará hincapié en "el impulso de la economía a través del diálogo social, la creación de empleo, la reducción de la burocracia, la atracción de inversiones y la reindustrialización de la Comunitat Valenciana y el apoyo a nuestros sectores productivos con el objetivo de volver a ser una tierra de oportunidades". Se centrará "también en la economía doméstica, en las políticas de apoyo a la conciliación y a las familias, y en la bajada de impuestos que se ha ampliado con decisión durante esta legislatura a las clases medias trabajadoras".

RECONSTRUCCIÓN, EMERGENCIAS Y FINANCIACIÓN

En el ámbito del territorio, abordará "la eficacia de la reconstrucción desplegada por la Generalitat" en los municipios afectados por la dana de octubre de 2024 y hará "un llamamiento al conjunto de las administraciones públicas para finalizar las actuaciones pendientes para garantizar la seguridad de la población".

En este sentido, presentará "los progresos alcanzados en la coordinación y gestión de las emergencias" y "las políticas de equilibrio territorial en sus distintos ejes, la inversión en las infraestructuras necesarias para conseguirlo, fundamentalmente de transporte e hídricas, la protección y conservación de la costa y de nuestros espacios naturales y las políticas de apoyo al mundo rural".

La declaración también incluirá "la necesidad de garantizar desde el Gobierno de España un modelo de financiación autonómica justo y riguroso para financiar los servicios públicos de los ciudadanos, la inversión en infraestructuras estratégicas de transporte y movilidad con la misma intensidad que se realiza en otras comunidades autónomas y el suministro de agua suficiente para todo nuestro territorio".

"En definitiva, el 'president' rendirá cuentas de la acción del Consell durante la presente legislatura, presentará los retos que tiene la sociedad valenciana durante los próximos años y propondrá las medidas de futuro que liderará para seguir avanzando hacia una Comunitat Valenciana más justa, más dinámica y equilibrada", añaden.

GRUPOS

Por su parte, los grupos de la izquierda incidirán en la "debilidad" de Pérez Llorca, que llega a la cita política sin haber sido confirmado por 'Génova' como candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas.

Así, en el PSPV se muestran convencidos de que el Debate servirá para "evidenciar la falta de proyecto y de liderazgo del PP": "La pregunta que debemos hacernos estos días es muy sencilla: ¿estamos mejor o peor que hace tres años? Miremos el área que miremos, la respuesta es que estamos peor".

Ante esta situación, los socialistas valencianos prometen "demostrar a la sociedad valenciana que, frente a un Consell en tiempo de descuento, más pendiente de sus guerras internas que de los problemas de los valencianos, existe una alternativa real, sólida y preparada que ya está trabajando para recuperar lo que importa". El PSPV "volverá a situar la sanidad, la educación y la vivienda en el centro de la política para mejorar la vida de la mayoría de los valencianos", concluyen.

Desde Compromís coinciden en que el Debate estará marcado por la "debilidad" de Llorca, "que actúa más como precandidato, esperando el dedazo de Feijóo, que como 'president'". Recuerdan además que, aunque será el primer debate desde 2023 sin Mazón como jefe del Consell, "continuará presente en el hemiciclo y aforado" al ser diputado 'popular', "con privilegios y protegido por el PP y por Llorca".

En este contexto, Joan Baldoví hará balance de estos cuatro años "de gobierno de PP y Vox, de Mazón y Pérez Llorca, y lo que han supuesto para los valencianos con el recorte de derechos, la degradación y privatización de los servicios públicos y la gestión negligente y criminal durante la dana". Y planteará un proyecto de gobierno con la intención de que "no solo se hable de los problemas que preocupan a la ciudadanía y de posibles soluciones", sino también de "asentar la idea de que el cambio en la Generalitat es posible".

Por su parte, Vox avanza que centrará su intervención en reivindicar la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y la vivienda pública, defenderá "el cumplimiento de lo pactado" con el PP y apostará por "blindar el bienestar social frente al gasto político innecesario".

Y el PP afronta el Debate con una "valoración positiva" de los 10 meses desde que Llorca asumió la Presidencia: "Las políticas de libertad, vivienda, bajada de impuestos a rentas medias y bajas, reducción de la burocracia, creación de empleo y apuesta inversora en educación, sanidad y bienestar social son una realidad".

Por ello, muestran "interés y certeza" ante esta cita en Les Corts: "Interés por conocer las futuras líneas de acción del Consell y la certeza de saber, porque así lo ha demostrado durante este tiempo, que cuando el Consell de Pérez Llorca anuncia una medida, se hace realidad. El Consell de Juanfran se compromete y cumple".