Una baldosa del lodo de la dana en reconocimiento de la contribución de la investigación: "La Ciencia salva vidas"

La ministra de Ciencia, y la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé , junto a los premiados de la AEMET de la Comunidad Valenciana durante el acto de reconocimiento a la comunidad científica con motivo del primer aniversario de la Dana - Rober Solsona - Europa Press

Morant entrega este agradecimiento a 56 personas por su labor en la riada y a Bernabé y alcaldes que "sí que escucharon a la ciencia"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS

Un espesante sobre lodos para poder retirarlos de los garajes afectados por la dana o una innovadora solución para eliminar el moho de viviendas. Estas son algunos de las contribuciones de las 56 personas de 22 instituciones que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reconocido este miércoles precisamente con una baldosa elaborada con el barro que dejó la riada --gracias a un nuevo método del CSIC-- como "símbolo del poder de la ciencia y de la innovación en la vida real".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha presidido en Picanya (Valencia) - este acto de reconocimiento a la comunidad científica con motivo del primer aniversario de la riada. El centro cultural ha acogido la ceremonia, que ha cerrado entregando también este adoquín a aquellos "políticos que sí escucharon a la ciencia en la toma de decisiones aquellas fátida dana", como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y diversos alcaldes.

Asimismo, durante el acto se ha proyectado un vídeo con imágenes de la desolación que causó la trágica dana, pero también cómo los organismos científicos se volcaron para encontrar soluciones. Desde la información "clara y veraz" que proporcionó la Aemet, o las actuaciones del CSIC, que realizó vuelos con drones para obtener información sobre estos daños; el programa 'Salvem de las fotos' de las universidades valencianas o el buque oceanográfico 'Ramón Margalef', que permitió analizar los efectos de la riada sobre el litoral.

Morant, que ha recalcado que no olvidarán nunca las 229 víctimas mortales, ha recordado que su primer contacto como gestora con los científicos fue como alcaldesa de Gandia, cuando el entonces secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, le avisó de un peligroso incendio en la cercana Llutxent, y aunque no se veía humo, le aconsejó desalojar tres urbanizaciones siguiendo el escenario marcado por los técnicos. Y dos días después se produjo un reventón térmico y el fuego entró en Gandia y en diez minutos había quemado 100 casas.

"No murió nadie porque se tomaron las decisiones políticas escuchando a la ciencia. Yo os descubrí a los científicos de las emergencias, pero también descubrí a los políticos que toman decisiones en emergencias", ha señalado Morant, que ha exhortado a los científicos: "Todos los políticos no somos iguales y hay políticos aquí que damos nuestra vida por el servicio público, por los vecinos y por las vecinas".

Y por ello ha recalcado: "La ciencia tiene que ser escuchada y aplicada, que no se puede quedar en el cajón porque el cambio climático mata y el negacionismo climático también. No vale mirar a otro lado, desde el Gobierno lo estamos haciendo, proponiendo un gran Pacto de Estado por el cambio climático".

Así, ha destacado que tras esta dana "se hará mucha ciencia" y "aunque nada de lo que hagamos nos devolverá a la mañana del 29 de octubre, cuando vuelvan los 29 de octubre estaremos mejor preparados", ha apostillado.

"NO SOMOS CASANDRA, SALVAMOS VIDAS"

Asimismo, el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha recalcado que la comunidad meteorológica valenciana ese 29 de octubre "no fuimos Casandra", --la princesa troyana que recibió el don de la profecía pero que, según el mito, fue maldecida para que nunca nadie creyera en sus predicciones--, sino que "salvamos vidas".

Como la de los 300 pequeños que sus padres recogieron gracias a que Ana Carreres, dueña de la escuela infantil Chip chop, con 50 niños menores de 3 años, muchos de ellos bebés, llamó a sus padres y les dijo a todos que vinieran a por ellos y avisó también al resto de escuelas infantiles.

"No recibió ninguna alerta, nadie le dijo lo que podía pasar, pero supo interpretar muy bien los avisos meteorológicos que estaban vigentes y la información que estaba recibiendo y cerró a media mañana del día 29 de octubre del año 2024 antes de que las aguas del barranco del Poyo pasarán por encima", ha apuntado.

Nuñez ha señalado que "desgraciadamente no fue suficiente, la catástrofe fue monumental, pero sí que tuvimos un papel importante ese día los científicos". "A pesar de los ataques, de las difamaciones y de los intentos de desacreditación, la ciencia salva vidas", ha reivindicado.

"ATENUAR EL SUFRIMIENTO"

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CESIC, Eloisa del Pino, que ha trasmitido su pesar y disponibilidad para seguir colaborando en todo lo que sea necesario, ha recalcado que para "todos los científicos es un honor estar hoy aquí, pero todavía es un honor más importante el haber podido tratar de atenuar el sufrimiento de las personas que perdieron a sus seres queridos y sus medios de subsistencia". "Eso sí que es un verdadero honor", ha recalcado.

Al respecto, ha señalado que hay que distinguir entre las crisis de combustión rápida, como las listeriosis o el apagón, y las crisis de combustión rápida, como el volcán de la Palma, los incendios de este verano o por supuesto esta dana. Y que para que esas respuestas llegaran en unas pocas semanas ha reivindicado que "se necesita una estructura científica y científicos" y ha resaltado qie esta tragedia ha sido "también ha sido un importante incentivo para organizarnos mejor".

"Queremos estar listos y yo sé, porque os conozco compañeros, que vosotros lo estáis. Estamos con voluntad de estar al lado de los que sufren, pero sobre todo de prevenir posibles emergencias en un futuro, contad con nosotros", ha apostillado.

"CHARLATANES NEGACIONISTAS"

Por su parte, el alcalde de Picanya, Josep Almenar ha advertido de que "desafortunadamente vivimos tiempos de negacionismo, de voces que animan a desoír a la comunidad científica, de charlatanes" y ha recordado que justo esa "fatídica" tarde del 29 de octubre estaba programada una charla de la asociación Ágora sobre las posibles consecuencias del cambio climático que fue suspendida.

"Y esa misma tarde el clima mostró hasta qué punto el contenido de aquella charla era importante y desafortunadamente acertado", ha recalcado Almenar, que ha reivindicado: "Hemos de escuchar a la ciencia, hemos de dar voz a quien sabe, hemos de atender a las personas expertas y no dar pábulo a voces que gritan mucho sabiendo poco".