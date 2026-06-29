Baldoví aboga por una "coalición ciudadana" y matiza a Oltra: "Más que desbordar las siglas hay que desbordar las urnas"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha abogado por una "gran coalición ciudadana" que posibilite el "cambio político" en la Comunitat Valenciana en el próximo ciclo electoral de 2027, por que esta se sitúe "por encima" de los partidos y por que la aglutine la coalición: "Más que desbordar las siglas, lo que hay que desbordar son las urnas".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, después de que la futura candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, durante su intervención junto al diputado de su formación en el Congreso Alberto Ibáñez en el marco de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, haya defendido proyectos políticos en la izquierda alternativa basados en alianzas que, como resultado, ofrezcan coaliciones electorales que "desborden siglas" y entierren el "cortoplacismo".

Preguntado por estas palabras, Baldoví ha abogado por "desbordar son las urnas" más que las siglas y para ello, "más que hablar de partidos", ha llamado a construir "una gran coalición ciudadana que lo que haga sea desbordar las urnas y posibilitar el cambio político aquí en tierras valencianas, en el País Valencià". En este sentido, ha confirmado que están "habiendo contactos", pero ha matizado que, en todo caso, será Compromís quien tenga que decidir "en su momento".

De cualquier modo, ha señalado que en estos momentos "todas las encuestas apuntan que, si hay esa posibilidad de cambio, será gracias a que existe un hecho diferencial que es Compromís". "Lo apuntan las encuestas, lo apuntan los resultados electorales en otros territorios y Compromís ha de ser ese gran palo de pajar que aglutine esa gran coalición ciudadana y todas esas personas desencantadas del Partido Socialista que puedan tener un voto de ilusión, de esperanza y de determinación de que el cambio es posible", ha apostillado. Según ha señalado, esto es lo que él "percibe en la calle".

Así, ha reiterado que Compromís debe ser "esa gran casa común de los desencantados del Partido Socialista y de todos los ciudadanos que quieran un cambio político en territorio valenciano". "Y sin Compromís eso no será posible", ha avisado.

"CADA COSA A SU TIEMPO"

Preguntado por si hay fecha en el calendario para poder comenzar a concretar estas alianzas, Baldoví ha replicado: "Los tiempos periodísticos y los tiempos políticos no suelen ir acompasados. Algunos, los muy cafeteros, sí que nos gusta ir a más deprisa, pero cada cosa a su tiempo".

El síndic de Compromís ha apelado de nuevo a su ya mítica frase de 'Quan toque, regarem' (cuando toque, regaremos) y ha incidido en que, "cuando se haya de decir lo que se haya de decir, lo diremos". "Los tiempos, a veces, no coinciden", ha subrayado.

Preguntado por el hecho de que el portavoz de Iniciativa y diputado en Les Corts, Carles Esteve, haya asegurado en el desayuno de Ibáñez y Oltra que algunas partes de la coalición "se resisten a la obviedad de que necesitamos desbordar las siglas", Baldoví --que forma parte de Més-- ha indicado que "de ninguna manera" se ha sentido interpelado por estas palabras.

De hecho, ha añadido: "Si alguna cosa ha demostrado Compromís es su elasticidad a la hora de interpretar qué es lo que conviene en cada momento. Por tanto, no me siento ni aludido ni apelado". Y ha insistido en que será en los órganos de Compromís, "donde estamos representados todos", el lugar en el que se habrá de "decidir de qué manera abordamos estas elecciones".

Dicho esto, ha confiado en que, "con paciencia, habrá un acuerdo con el que todos nos podremos sentir bien representados, cómodos y que seamos capaces de ilusionar al electorado valenciano y hacerle entender y darle esperanza de que el cambio es posible".

¿'SORPASSO' AL PSPV?

Y cuestionado sobre si considera que Compromís tiene opciones de superar al PSPV, Baldoví ha admitido no saber "si finalmente eso podrá ser o no", pero ha garantizado que la coalición trabajará "de la manera más fuerte posible para intentar que el resultado de Compromís sea muy grande para propiciar el cambio político" en la Comunitat Valenciana.

"Para mí, lo más importante es el 'sorpasso' al PP y la extrema derecha. Ese ha de ser nuestro objetivo, 'sorpassar' a la derecha y a la extrema derecha", ha zanjado.