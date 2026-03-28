Baldoví celebra el regreso de Oltra porque València "merece un cambio" y asegura que Compromís sale "a por todas"

Archivo - Monica Oltra y Joan Baldoví - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha celebrado con "alegría inmensa" el regreso de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, porque, según ha remarcado, la ciudad de València "merece un cambio".

Así lo ha manifestado Joan Baldoví, después de que Mónica Oltra haya anunciado su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", ha aseverado.

Oltra, este mismo sábado, en València, durante una intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece, ha aceptado la petición para liderar Compromís de cara a las elecciones municipales.

En sus redes sociales, Baldoví ha apuntado: "València merece un canbio y lo haremos posible. Desde Compromís salimos a por todas, a ganar todas las instituciones valencianas y a acabar con tanta indignidad de PP y Vox. Tenemos un pueblo digno que merece gobiernos decentes. Con valentía".