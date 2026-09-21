Baldoví critica a Llorca por estar "pendiente" de "si Feijóo le pega el dedazo" para ser candidato a la Generalitat

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha afeado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "de lo único" que esté "pendiente" sea de si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "le pega el dedazo y le dice tú serás el candidato" de la formación 'popular' en las próximas elecciones autonómicas.

Así se ha expresado este lunes el portavoz de la coalición en el parlamento valenciano en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), donde se ha referido al jefe del Consell como "don nadie". También lo ha criticado por, a su juicio, no "resolver los problemas" de la ciudadanía.

Baldoví, que ha definido al PP empleando términos como "corrupción" e "inactividad", considera que es "una vergüenza" que el candidato del PP valenciano "tenga que decidirse en un despacho de Madrid".

"Pérez Llorca ya es un presidente decidido en un despacho de Madrid", ha aseverado, tras lo que ha recordado que el pasado viernes el 'president' declinó pronunciarse respecto a los plazos para que la dirección de su partido confirme su posible candidatura y, tras preguntarle una periodista por este asunto, dijo sobre el presidente nacional de los 'populares': "Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias".

Desde el punto de vista de Baldoví, el jefe del Consell con esa declaración "demostró" la "absoluta vergüenza de admitir que el PP valenciano no decidirá quién es su candidato", sino que se determinará "en un despacho de Madrid".

Sobre Pérez Llorca, ha apuntado: "Se le está investigando por esos presuntos dosieres que están llegando a la sede de Génova o, por ejemplo, se le inquiere por todas aquellas irregularidades que tiene el 'president'".

"Esa piscina ilegal construida en suelo público en su casa mientras era alcalde [de la localidad alicantina de Finestrat], ese dedazo a su mujer para crearle una plaza en la Diputación de Valencia a 50 metros de donde estaba, esa entrada para ir a la final de un partido de fútbol [la del último Mundial] sin que justifique por qué lo invitaron", ha agregado Baldoví.

ELCHE

Durante su comparecencia ante la prensa, el síndic de Compromís ha criticado al gobierno valenciano por, a su juicio, "no" estar invirtiendo "lo que toca" en la ciudad de Elche, por lo que considera que la actual es "una legislatura perdida".

"Si soy 'president', Elche recuperará los 43 millones que la Generalitat le debe y que aún no ha pagado", ha manifestado Baldoví, al tiempo que afeado a los 'populares' que hayan "paralizado la construcción de centros educativos".

También que se hayan "negado a revertir" a lo público la gestión del Hospital del Vinalopó, centro que, según el síndic de Compromís, "sigue dando dividendos a Ribera Salud". "Ya sabemos que las empresas van a lo que van, no a mantener la salud, y eso lo vimos en los catéteres reutilizados de manera absolutamente ilegal", ha zanjado.