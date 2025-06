Baldoví dice que las decisiones sobre la crisis entre Compromís y Sumar se tomarán de manera "colectiva" en la coalición

El PP le afea que haga "la gallina" ante Sánchez mientras el PSPV niega "veto" a que comparezca en la comisión del Congreso

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que las decisiones a adoptar ante la crisis abierta con Sumar tras no solicitar este partido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del Congreso que investiga la dana del pasado 29 de octubre, se tendrán que tomar "de manera colectiva" y "en el seno" de la coalición valencianista, que este martes reúne a las ejecutivas de las distintas formaciones que la integran (Més, Iniciativa y VerdsEquo).

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics, Baldoví ha indicado que Compromís hará "lo que decidan sus órganos" y ha especificado que, tras las reuniones de las respectivas ejecutivas este martes, se convocará posteriormente una ejecutiva de la coalición en su conjunto en la que "se decidirá cuáles son las medidas a tomar".

En cualquier caso, y como ya hizo este lunes, el síndic de Compromís ha insistido en que no están "contentos" con la decisión de Sumar de no presentar su plan de comparecientes para la comisión del Congreso y ha defendido que desde la formación valencianista han sido "consecuentes aquí --en Valencia-- y en Madrid" al solicitar la comparecencia de Pedro Sánchez, "pero también" la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado.

A su juicio, deben comparecer "todos aquellos que tenían alguna responsabilidad" en la gestión de la emergencia. "De aquí a finales de la semana que viene se tendrá que aprobar el plan de trabajo y trabajaremos para que sea el más cercano a lo que hemos trabajado y para que los comparecientes sean los que hemos pedido", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que el planteamiento de la coalición tiene "molt de trellat" (mucha cordura). "Es una buena lista de comparecientes", ha destacado.

Preguntado directamente por si en Compromís están dispuestos a romper con Sumar, Baldoví ha asegurado que esta cuestión la tendrán que valorar los órganos de la coalición y ha recalcado que la decisión "tiene que ser colectiva". Cuestionado sobre su opinión personal al respecto, ha respondido: "Me la guardo para expresarla esta tarde en la ejecutiva".

CONFIRMA "LLAMADAS" EN MADRID PARA ACERCAR POSICIONES

Sobre la fecha de la reunión de la ejecutiva conjunta de la coalición, ha precisado que todavía no está fijada, pero ha concretado que calcula que se celebre "esta semana o a principios de la que viene". Y preguntado por si en estos últimos días se ha producido algún acercamiento con algún dirigente de Sumar, Baldoví ha desvelado que le consta que "han habido llamadas a personas que están en Madrid".

Además, cuestionado por si confía en que la crisis se pueda resolver, el síndic de Compromís ha garantizado que se resolverá "de una manera o de otra", aunque se ha limitado a remitirse a los órganos de la coalición "por respeto" a ellos, "que han de ser los que decidan lo que se tiene que hacer".

En este mismo sentido, preguntado por si considera que está siendo "muy tibio" en sus afirmaciones y por si falta "firmeza", Joan Baldoví ha señalado que cada uno "puede opinar lo que crea que tiene que opinar" y ha reflexionado: "Que yo opine una cosa o deje de opinar no tiene mayor importancia, porque no tengo que ser yo quien tome esa decisión".

EL PSPV SOSTIENE QUE NO HAY "VETO"

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha negado que exista un "veto" por parte del PSOE para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en la comisión de la dana en el Congreso, sino que lo que hay es un plan de trabajo presentado por los socialistas en el que simplemente no se incluye su comparecencia. "Si pone que no comparece, no comparecerá", ha afirmado.

Muñoz ha hecho hincapié en que durante este tiempo "ya ha quedado claro" que la competencia de la emergencia del 29 de octubre "era de la Generalitat" y ha esgrimido sobre las cuestiones de Compromís y Sumar que estas son un tema "interno" de estos partidos. Además, ha insistido en poner el foco en "saber exactamente qué ocurrió" el 29O y ha afirmado que la "única esperanza de que se sepa la verdad" es la comisión del Congreso "visto lo visto" y la actitud del PP, que "deja que desear".

Preguntado por si no cree que la comparecencia de Sánchez "aportaría" a la comisión de la dana, ha indicado que entiende que el plan de trabajo de los socialistas "se ajusta a la solicitud que se ha realizado" y ha valorado que este se ha "trabajado con los afectados". "Si se ha decidido no incluir al presidente del Gobierno será por estos motivos", ha asegurado.

PARA EL PP "TODO SON PARIPÉS Y MENTIRAS" DE COMPROMÍS

Mientras, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "paripé" y de "mentira" el enfado de Compromís con Sumar y ha afeado al portavoz de la coalición valencianista, Joan Baldoví, que se "acobarde" cuando "toca hablar de su amo de verdad", Pedro Sánchez, ante quien "calla y otorga una vez más", mientras que sobre el PP habla con "mucha fuerza". "Compromís está haciendo la gallina", ha considerado.

Dicho esto, ha retado a los valencianistas a "salirse de Sumar" ante la negativa de citar a Sánchez en el Congreso, aunque ha augurado que Compromís no abandonará esta formación porque están "pensando en votos y en estrategia electoral". A juicio de Pérez Llorca, Compromís actúa como los "pagafantas de Sánchez", que es "el amo" tanto del PSPV como de la coalición. "Hoy hemos conocido al verdadero Baldoví", ha incidido.

VOX VE "FATAL" QUE NO COMPAREZCA

Por último, desde Vox, su síndic, José Mª Llanos, ha asegurado que les parece "fatal" que Pedro Sánchez no comparezca en la comisión de la dana en el Congreso y se ha mostrado partidario de que acuda a la comisión para que dé explicaciones de su "acción contraria a Valencia" y de su "omisión del deber de socorro".

Asimismo, ha responsabilizado al presidente del Gobierno de haber "despachado a los valencianos diciendo que si queríamos ayuda que la pidiéramos" y de no haber ejecutado las infraestructuras necesarias "que podían haber evitado una gran cantidad de nuestros fallecidos y daños materiales".