Baldoví dice que el modelo de PP y Vox pretende debilitar todos los servicios públicos y "ahogar" a la educación pública

CASTELLÓ 12 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado este jueves que el modelo de PP y Vox pretende debilitar los servicios públicos esenciales y "ahogar" a la educación pública.

Baldoví se ha manifestado así ante los medios en Castelló al ser preguntado por la posible movilización de los sindicatos de educación, que han calificado de "broma" la propuesta de calendario de negociación de las condiciones laborales realizada por la Conselleria de Educación.

Joan Baldoví ha explicado al respecto que se trata de dos tipos de modelo. "Cuando nosotros tuvimos la Conselleria contrataron más profesores, hicieron el plan para que los niños tuvieran los libros gratuitos y ampliaron las becas y ahora, justamente, es lo contrario".

Al respecto, ha señalado que "no se ha respetado el último acuerdo para ampliar la plantilla y cada vez más se está ahogando a la educación pública, y con esa actitud de prepotencia de no querer negociar y de, en definitiva, ir debilitando poco a poco los servicios públicos".

"Debilitar la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales públicos es aumentar las desigualdades, y da igual que sea Rovira que la nueva consellera, pues es el modelo del PP y de Vox, que lo único que pretende es el debilitamiento de los servicios públicos esenciales", ha concluido.