Baldoví insta al Consell a negociar "en serio" para desconvocar la huelga: "La solución no es cerrar las puertas"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios de comunicación, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha instado este lunes al Gobierno valenciano a negociar "de una vez y en serio" con los sindicatos docentes para desconvocar la huelga indefinida en la educación pública no universitaria --que afronta su tercera semana-- y ha considerado que la mejor solución para ello "no es cerrar las puertas" de la Conselleria, situación que ha ocurrido este mismo lunes, según ha criticado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, en las que ha considerado que este mensaje va justamente "en la línea contraria de por donde ha de ir" el diálogo y las negociaciones, y ha responsabilizado de ello al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Si llegamos a la tercera semana en huelga es porque se ha escondido o puesto de perfil".

También ha insistido en que la "responsabilidad última" de esta convocatoria de huelga es del jefe del Consell y, por ello, ha señalado que la "mejor actitud no es cerrar las puertas de la Conselleria, sino justamente lo contrario: comenzar a negociar de una vez y en serio para acabar con esta huelga educativa".

En esta línea, Joan Baldoví ha agradecido a los maestros y profesores su "sacrificio" y ha advertido de que este no es "gratuito" y que persigue "un objetivo superior, que es mejorar la educación de las generaciones de niños y niñas valencianas".

El síndic de Compromís también ha valorado la "histórica" manifestación que el pasado sábado llenó de profesores, padres e hijos el centro de València tras diez días de huelga en la enseñanza pública no universitaria. Según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, más de 30.000 personas participaron en la marcha.

"Vi a familias, era una manifestación intergeneracional. Vi a muchas maestras jubiladas, muchas abuelas y abuelos que estaban dando apoyo a la comunidad educativa. Por lo tanto, creo que el mensaje es que la sociedad valenciana está del lado de la comunidad educativa, que entiende sus reivindicaciones y que la mejor solución no es la que ha hecho esta mañana la Conselleria", ha argumentado.

CRÍTICAS A À PUNT

Paralelamente, ha calificado de "vergonzosa" la actitud de la televisión pública valenciana, À Punt, de retransmitir una corrida de toros durante la manifestación, "como ya pasó con la dana", ha recordado Baldoví. "Mientras las calles de València estaban llenas de gente reivindicando cosas absolutamente justas, la televisión pública valenciana estaba emitiendo toros", ha censurado.

A su juicio, se trata de un mensaje "absolutamente vergonzoso que no se merecían ni se merecen las familias de las víctimas de la dana ni toda la comunidad educativa valenciana que está en la calle".

Por estos hechos, ha anunciado que Compromís presentará en Les Corts una batería de preguntas y la petición de comparecencia de los responsables de la dirección de À Punt para que expliquen en el parlamento valenciano "cómo en un momento de máxima actualidad, en el que todos los medios están haciendo eco de esa gran manifestación educativa, la televisión pública valenciana da la espalda a los docentes valencianos y emite una corrida de toros".