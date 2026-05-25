Baldoví marca una "financiación ilegal" del PSOE como "línea roja" de Compromís para romper con el Gobierno de Sánchez

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en The Palace Hotel Madrid, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España) - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha fijado como "línea roja" de la coalición valencianista para romper con el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez que existiera una "financiación ilegal" del PSOE. En cualquier caso, sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido "prudencia" y esperar a la lectura completa del sumario y a su declaración como imputado, en la que tiene que aportar "absoluta claridad".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, preguntado por si los nuevos detalles conocidos en las últimas horas sobre los entramados empresariales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero podrían erosionar las relaciones de Compromís con el Gobierno.

Zapatero está citado el martes 2 de junio a comparecer como imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el 'caso Plus Ultra' y el juez José Luis Calama le sitúa en la cúspide de una trama para obtener beneficio económico valiéndose de sus contactos con altos cargos.

Calama cifra en dos millones de euros la cantidad obtenida en comisiones y le hace responsable de crear una "estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito".

Sobre todo este asunto, Baldoví se ha mostrado "a la espera" de que se publique "el sumario completo y, por tanto, podamos ver más cosas". "Nosotros lo hemos dicho: hay cosas que no nos gustan, hay zonas oscuras que no nos gustan y, por tanto, con toda la prudencia, esperaremos a la lectura del sumario y a la declaración del señor Zapatero, pero creo que se tiene que dar absoluta claridad", ha señalado el síndic de Compromís en Les Corts.

Respecto a las relaciones de Compromís con el Gobierno, ha remarcado que la "línea roja" sería "si ha habido algún caso" de financiación ilegal del PSOE. "Para nosotros, esta sería una línea absolutamente roja que no se podría cruzar. Pero, insisto, prudencia hasta que sepamos la totalidad del sumario y la declaración del señor Zapatero", ha insistido. "Si hay algún atisbo de financiación ilegal del PSOE, para nosotros sí que sería una línea roja", ha recalcado.