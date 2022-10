Baldoví muestra su apoyo a Mas en el cese de Mollà: "El cambio supone más cohesión en el gobierno y en Compromís"

CASTELLÓ, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha mostrado este viernes su "apoyo y estima" a la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, en su decisión de destituir a Mireia Mollà como consellera de Agricultura y Transición Ecológica, y ha indicado que "no hay ninguna crisis", sino que este cambio responde a que "habrá mayor cohesión en el gobierno y en Compromís".

En rueda de prensa en Castelló y preguntado si el cambio en la Conselleria de Agricultura supone una crisis, Baldoví ha explicado que "se trata de un cambio de Conselleria para propiciar mayor cohesión en el gobierno y en Compromís". "Continuamos trabajando igual que cuando se fue el exconseller de Educación Vicent Marzà que hubo un cambio de Conselleria y todo continúa igual", ha añadido.

Respecto a si la destitución de Mireia Mollà puede afectar a Compromís en las próximas elecciones, Baldoví lo ha negado "rotundamente". "Un gobierno y un partido lo que tiene que buscar siempre es la cohesión e ir todos a una, y si la vicepresidenta ha considerado esto, nosotros no tenemos nada más que decir que manifestarle nuestro apoyo y estima", ha reiterado.

Preguntado finalmente si entiende que la anterior consellera era un elemento de desestabilización en el Consell, ha dicho: "No lo sé porque yo no estoy en el Consell, eso habría que preguntárselo a la vicepresidenta. Yo estoy en Madrid y solo me faltaría estar también en los temas de València".