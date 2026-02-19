Baldoví reconoce que Rufián “agita el gallinero” para que la izquierda hable, pero insiste en que haya "menos focos"

Archivo - El diputado de Compromís, Joan Baldoví (i), junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d), en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reconocido que el acto que protagonizaron este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado sirvió para “agitar el gallinero” y que las formaciones de izquierda pueden dialogar, lo que ve como “una virtud”.

Ahora bien, ha insistido en pedir “menos focos, menos titulares y menos declaraciones” y “más discreción” de cara a una hipotética alianza de las formaciones de izquierda soberanista para las próximas elecciones generales, al tiempo que ha subrayado que no hay que olvidar que la circunscripción electoral es provincial.

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts, el acto en el que Rufián reclamó "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" a la izquierda alternativa para lograr que se presente la candidatura con más respaldo electoral en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia a provincia.

Baldoví, que forma parte del ala mayoritaria de Compromís (Més), ha admitido que “algunas de las cosas que se dijeron ayer tienen razón de ser” como que “la Ley Electoral se hizo de una determinada manera para beneficiar a unas determinadas formaciones políticas o un determinado sistema”.

Además, ha defendido que las fuerzas con implantación territorial como Compromís “sean las que tengan que disputarle los escaños a la derecha y ala extrema derecha”.

“A partir de ahí –ha remarcado–, evidentemente me gustaría todo un proceso con más calma, menos focos, titulares y declaraciones; más discreto, para que esto pueda llegar a buen puerto”.

"HEMOS DE SER INTELIGENTES Y GENEROSOS"

En el caso de la Comunitat Valenciana, Baldoví ha asegurado que hay “una particularidad de que hay posibilidad de un cambio, de tumbar a la derecha y a la extrema derecha”. “Hemos de ser inteligentes y generosos y pensar que Compromís, hoy por hoy, es una fuerza capaz de sacar de la abstención a todo ese votante socialista que pueda tener la tentación de quedarse en casa”.

Respecto a la propuesta de Rufián de crear un grupo interparlamentario común en el Congreso entre la izquierda alternativa, se ha limitado a decir que “de eso ya hablaremos” porque, ha insistido, “la circunscripción electoral es la provincia”. También ha recordado su etapa en el Grupo Mixto cuando votaron “prácticamente en el mismo sentido” que formaciones de izquierda como ERC o Podemos.

