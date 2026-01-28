Baldoví replica a Llorca: “¿Si bajas tantos impuestos, cómo pagarás a tus asesores?”

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), saluda al síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), en la toma posesión de su cargo en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha rechazado la nueva bajada de impuestos para “rentas medias” anunciada este miércoles por el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al considerar que solo beneficiará a “la gente que no lo necesita” en lugar de destinar ese dinero a fortalecer los servicios públicos valencianos.

Además, ha preguntado a Llorca: “¿Si bajas tantos impuestos, cómo pagarás a tus asesores?”, en alusión a la reciente decisión del Consell de eliminar el número máximo de asesores de la administración valenciana establecido por el anterior ejecutivo de Carlos Mazón.

Así ha valorado el anuncio que ha realizado Llorca (PP) en un foro en Madrid de una ampliación de deducciones fiscales sociales para los valencianos con carácter retroactivo, que permitirá a “las rentas bajas y medias” desgravarse los gastos derivados del dentista, el oculista, el deporte, las enfermedades raras, el alzhéimer o la dependencia. El jefe del Consell ha asegurado que un millón de personas podrán solicitar estas desgravaciones a partir de la campaña de la renta de abril.

En rueda de prensa en Les Corts, Baldoví ha sostenido que todas las rebajas fiscales y desgravaciones acordadas entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana “acaban repercutiendo sobre todo en la gente que no necesita que le bajen los impuestos”.

“Si algo hemos aprendido de las tragedias de la dana y del tren de Adamuz (Córdoba) es que necesitamos tener unos servicios públicos fuertes que son los que están a pie de desgracia en el momento que más se necesitan”, ha argumentado.

Y ha advertido que “bajar impuestos a los más ricos no beneficia que haya unos servicios públicos fuertes, que son, en definitiva, los que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos”.

Como ejemplo, el síndic valencianista ha señalado que “bajar 20 euros a una persona por ir al gimnasio no garantiza que las listas de espera puedan bajar”. “Si hay impuestos se pueden contratar médicos y médicas y bajar las listas de espera”, ha abundado.